Trades:
38
Bénéfice trades:
17 (44.73%)
Perte trades:
21 (55.26%)
Meilleure transaction:
22.83 EUR
Pire transaction:
-15.84 EUR
Bénéfice brut:
121.79 EUR (3 252 pips)
Perte brute:
-104.40 EUR (2 692 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (68.84 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
68.84 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
20 (52.63%)
Courts trades:
18 (47.37%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.46 EUR
Bénéfice moyen:
7.16 EUR
Perte moyenne:
-4.97 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-40.83 EUR)
Perte consécutive maximale:
-40.83 EUR (5)
Croissance mensuelle:
7.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
61.34 EUR
Maximal:
63.41 EUR (62.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|

|

|

|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|20
|

|

|

|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|560
|

|

|

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US03-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Aurum Optima EA – Precision Pivot Breakout Trading
Aurum Optima EA is an advanced, fully automated breakout algorithm engineered for traders who want consistent, rule-based execution without emotional interference. Built on a robust Pivot High/Low breakout model, this expert advisor enters the market only when price breaks key daily levels—ensuring trades are based on strong, market-driven movements.
Key Features
✓ Daily Pivot High/Low Breakout Logic
The EA automatically reads the previous day’s high and low to place BUYSTOP and SELLSTOP orders at precise breakout zones. This creates a disciplined, mechanical trading edge based on real market structure.
✓ Built-In Spread Filter
Avoids entries during unhealthy market conditions by blocking trades when spread exceeds your defined maximum.
✓ Dynamic Auto-Lot Sizing by Risk Level
Lot size automatically adapts to account balance for professional money management.
✓ Smart Profit Management
Move-to-Profit Trigger: Locks in safety once trade moves ahead by your defined pip amount.
Automatic Trailing Protection: Secure gains with precision stop-loss adjustments.
Configurable TP/SL for maximum flexibility.
✓ Clean Daily Reset System
At the start of each new trading day, the EA:
Calculates new pivot levels
Removes outdated pending orders
Places fresh breakout orders
Ensuring your strategy is always aligned with current market data.
Why Choose Aurum Optima EA?
✓ Eliminates emotional and discretionary errors
✓ Trades only high-quality, structure-based breakout levels
✓ Automatically adapts to market conditions
✓ Professional-grade risk control and automation
✓ Perfect for traders seeking a clean, reliable, “hands-off” breakout system
