SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Aurum Optima breakout
Jelmer Van Velzen

Aurum Optima breakout

Jelmer Van Velzen
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
0%
Axi-US03-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
17 (44.73%)
Perte trades:
21 (55.26%)
Meilleure transaction:
22.83 EUR
Pire transaction:
-15.84 EUR
Bénéfice brut:
121.79 EUR (3 252 pips)
Perte brute:
-104.40 EUR (2 692 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (68.84 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
68.84 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
20 (52.63%)
Courts trades:
18 (47.37%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.46 EUR
Bénéfice moyen:
7.16 EUR
Perte moyenne:
-4.97 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-40.83 EUR)
Perte consécutive maximale:
-40.83 EUR (5)
Croissance mensuelle:
7.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
61.34 EUR
Maximal:
63.41 EUR (62.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 560
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.83 EUR
Pire transaction: -16 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +68.84 EUR
Perte consécutive maximale: -40.83 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US03-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 3
3.27 × 15
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aurum Optima EA – Precision Pivot Breakout Trading

Aurum Optima EA is an advanced, fully automated breakout algorithm engineered for traders who want consistent, rule-based execution without emotional interference. Built on a robust Pivot High/Low breakout model, this expert advisor enters the market only when price breaks key daily levels—ensuring trades are based on strong, market-driven movements.

Key Features
✓ Daily Pivot High/Low Breakout Logic

The EA automatically reads the previous day’s high and low to place BUYSTOP and SELLSTOP orders at precise breakout zones. This creates a disciplined, mechanical trading edge based on real market structure.

✓ Built-In Spread Filter

Avoids entries during unhealthy market conditions by blocking trades when spread exceeds your defined maximum.

✓ Dynamic Auto-Lot Sizing by Risk Level

Lot size automatically adapts to account balance for professional money management.

✓ Smart Profit Management

Move-to-Profit Trigger: Locks in safety once trade moves ahead by your defined pip amount.

Automatic Trailing Protection: Secure gains with precision stop-loss adjustments.

Configurable TP/SL for maximum flexibility.

✓ Clean Daily Reset System

At the start of each new trading day, the EA:

Calculates new pivot levels

Removes outdated pending orders

Places fresh breakout orders
Ensuring your strategy is always aligned with current market data.

Why Choose Aurum Optima EA?

✓ Eliminates emotional and discretionary errors
✓ Trades only high-quality, structure-based breakout levels
✓ Automatically adapts to market conditions
✓ Professional-grade risk control and automation
✓ Perfect for traders seeking a clean, reliable, “hands-off” breakout system
Aucun avis
2025.11.27 14:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire