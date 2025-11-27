SinaisSeções
Jelmer Van Velzen

Aurum Optima breakout

Jelmer Van Velzen
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 34%
Axi-US03-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
32 (54.23%)
Negociações com perda:
27 (45.76%)
Melhor negociação:
33.00 EUR
Pior negociação:
-31.54 EUR
Lucro bruto:
241.91 EUR (5 542 pips)
Perda bruta:
-175.06 EUR (3 901 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (14.82 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
71.69 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
0.72%
Depósito máximo carregado:
22.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
35 (59.32%)
Negociações curtas:
24 (40.68%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
1.13 EUR
Lucro médio:
7.56 EUR
Perda média:
-6.48 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-40.83 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-40.83 EUR (5)
Crescimento mensal:
31.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.34 EUR
Máximo:
63.41 EUR (62.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.69% (63.41 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.98% (6.47 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 76
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.00 EUR
Pior negociação: -32 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +14.82 EUR
Máxima perda consecutiva: -40.83 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US03-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Ava-Real 3
3.27 × 15
Aurum Optima EA – Precision Pivot Breakout Trading

Aurum Optima EA is an advanced, fully automated breakout algorithm engineered for traders who want consistent, rule-based execution without emotional interference. Built on a robust Pivot High/Low breakout model, this expert advisor enters the market only when price breaks key daily levels—ensuring trades are based on strong, market-driven movements.

Key Features
✓ Daily Pivot High/Low Breakout Logic

The EA automatically reads the previous day’s high and low to place BUYSTOP and SELLSTOP orders at precise breakout zones. This creates a disciplined, mechanical trading edge based on real market structure.

✓ Built-In Spread Filter

Avoids entries during unhealthy market conditions by blocking trades when spread exceeds your defined maximum.

✓ Dynamic Auto-Lot Sizing by Risk Level

Lot size automatically adapts to account balance for professional money management.

✓ Smart Profit Management

Move-to-Profit Trigger: Locks in safety once trade moves ahead by your defined pip amount.

Automatic Trailing Protection: Secure gains with precision stop-loss adjustments.

Configurable TP/SL for maximum flexibility.

✓ Clean Daily Reset System

At the start of each new trading day, the EA:

Calculates new pivot levels

Removes outdated pending orders

Places fresh breakout orders
Ensuring your strategy is always aligned with current market data.

Why Choose Aurum Optima EA?

✓ Eliminates emotional and discretionary errors
✓ Trades only high-quality, structure-based breakout levels
✓ Automatically adapts to market conditions
✓ Professional-grade risk control and automation
✓ Perfect for traders seeking a clean, reliable, “hands-off” breakout system
Sem comentários
2025.12.26 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 14:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Aurum Optima breakout
30 USD por mês
34%
0
0
USD
267
EUR
11
100%
59
54%
1%
1.38
1.13
EUR
32%
1:500
