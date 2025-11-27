- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
32 (54.23%)
Negociações com perda:
27 (45.76%)
Melhor negociação:
33.00 EUR
Pior negociação:
-31.54 EUR
Lucro bruto:
241.91 EUR (5 542 pips)
Perda bruta:
-175.06 EUR (3 901 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (14.82 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
71.69 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
0.72%
Depósito máximo carregado:
22.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
35 (59.32%)
Negociações curtas:
24 (40.68%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
1.13 EUR
Lucro médio:
7.56 EUR
Perda média:
-6.48 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-40.83 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-40.83 EUR (5)
Crescimento mensal:
31.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.34 EUR
Máximo:
63.41 EUR (62.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.69% (63.41 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.98% (6.47 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|76
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.00 EUR
Pior negociação: -32 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +14.82 EUR
Máxima perda consecutiva: -40.83 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US03-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
Aurum Optima EA – Precision Pivot Breakout Trading
Aurum Optima EA is an advanced, fully automated breakout algorithm engineered for traders who want consistent, rule-based execution without emotional interference. Built on a robust Pivot High/Low breakout model, this expert advisor enters the market only when price breaks key daily levels—ensuring trades are based on strong, market-driven movements.
Key Features
✓ Daily Pivot High/Low Breakout Logic
The EA automatically reads the previous day’s high and low to place BUYSTOP and SELLSTOP orders at precise breakout zones. This creates a disciplined, mechanical trading edge based on real market structure.
✓ Built-In Spread Filter
Avoids entries during unhealthy market conditions by blocking trades when spread exceeds your defined maximum.
✓ Dynamic Auto-Lot Sizing by Risk Level
Lot size automatically adapts to account balance for professional money management.
✓ Smart Profit Management
Move-to-Profit Trigger: Locks in safety once trade moves ahead by your defined pip amount.
Automatic Trailing Protection: Secure gains with precision stop-loss adjustments.
Configurable TP/SL for maximum flexibility.
✓ Clean Daily Reset System
At the start of each new trading day, the EA:
Calculates new pivot levels
Removes outdated pending orders
Places fresh breakout orders
Ensuring your strategy is always aligned with current market data.
Why Choose Aurum Optima EA?
✓ Eliminates emotional and discretionary errors
✓ Trades only high-quality, structure-based breakout levels
✓ Automatically adapts to market conditions
✓ Professional-grade risk control and automation
✓ Perfect for traders seeking a clean, reliable, “hands-off” breakout system
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
34%
0
0
USD
USD
267
EUR
EUR
11
100%
59
54%
1%
1.38
1.13
EUR
EUR
32%
1:500