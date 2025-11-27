СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Aurum Optima breakout
Jelmer Van Velzen

Aurum Optima breakout

Jelmer Van Velzen
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 34%
Axi-US03-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
32 (54.23%)
Убыточных трейдов:
27 (45.76%)
Лучший трейд:
33.00 EUR
Худший трейд:
-31.54 EUR
Общая прибыль:
241.91 EUR (5 542 pips)
Общий убыток:
-175.06 EUR (3 901 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (14.82 EUR)
Макс. прибыль в серии:
71.69 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.72%
Макс. загрузка депозита:
22.85%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
35 (59.32%)
Коротких трейдов:
24 (40.68%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.13 EUR
Средняя прибыль:
7.56 EUR
Средний убыток:
-6.48 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-40.83 EUR)
Макс. убыток в серии:
-40.83 EUR (5)
Прирост в месяц:
31.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.34 EUR
Максимальная:
63.41 EUR (62.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.69% (63.41 EUR)
По эквити:
2.98% (6.47 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 76
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.00 EUR
Худший трейд: -32 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +14.82 EUR
Макс. убыток в серии: -40.83 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US03-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Ava-Real 3
3.27 × 15
Aurum Optima EA – Precision Pivot Breakout Trading

Aurum Optima EA is an advanced, fully automated breakout algorithm engineered for traders who want consistent, rule-based execution without emotional interference. Built on a robust Pivot High/Low breakout model, this expert advisor enters the market only when price breaks key daily levels—ensuring trades are based on strong, market-driven movements.

Key Features
✓ Daily Pivot High/Low Breakout Logic

The EA automatically reads the previous day’s high and low to place BUYSTOP and SELLSTOP orders at precise breakout zones. This creates a disciplined, mechanical trading edge based on real market structure.

✓ Built-In Spread Filter

Avoids entries during unhealthy market conditions by blocking trades when spread exceeds your defined maximum.

✓ Dynamic Auto-Lot Sizing by Risk Level

Lot size automatically adapts to account balance for professional money management.

✓ Smart Profit Management

Move-to-Profit Trigger: Locks in safety once trade moves ahead by your defined pip amount.

Automatic Trailing Protection: Secure gains with precision stop-loss adjustments.

Configurable TP/SL for maximum flexibility.

✓ Clean Daily Reset System

At the start of each new trading day, the EA:

Calculates new pivot levels

Removes outdated pending orders

Places fresh breakout orders
Ensuring your strategy is always aligned with current market data.

Why Choose Aurum Optima EA?

✓ Eliminates emotional and discretionary errors
✓ Trades only high-quality, structure-based breakout levels
✓ Automatically adapts to market conditions
✓ Professional-grade risk control and automation
✓ Perfect for traders seeking a clean, reliable, “hands-off” breakout system
Нет отзывов
2025.12.26 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 14:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
