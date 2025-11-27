- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
32 (54.23%)
Убыточных трейдов:
27 (45.76%)
Лучший трейд:
33.00 EUR
Худший трейд:
-31.54 EUR
Общая прибыль:
241.91 EUR (5 542 pips)
Общий убыток:
-175.06 EUR (3 901 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (14.82 EUR)
Макс. прибыль в серии:
71.69 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.72%
Макс. загрузка депозита:
22.85%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
35 (59.32%)
Коротких трейдов:
24 (40.68%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
1.13 EUR
Средняя прибыль:
7.56 EUR
Средний убыток:
-6.48 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-40.83 EUR)
Макс. убыток в серии:
-40.83 EUR (5)
Прирост в месяц:
31.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.34 EUR
Максимальная:
63.41 EUR (62.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.69% (63.41 EUR)
По эквити:
2.98% (6.47 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|76
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.00 EUR
Худший трейд: -32 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +14.82 EUR
Макс. убыток в серии: -40.83 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US03-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
Aurum Optima EA – Precision Pivot Breakout Trading
Aurum Optima EA is an advanced, fully automated breakout algorithm engineered for traders who want consistent, rule-based execution without emotional interference. Built on a robust Pivot High/Low breakout model, this expert advisor enters the market only when price breaks key daily levels—ensuring trades are based on strong, market-driven movements.
Key Features
✓ Daily Pivot High/Low Breakout Logic
The EA automatically reads the previous day’s high and low to place BUYSTOP and SELLSTOP orders at precise breakout zones. This creates a disciplined, mechanical trading edge based on real market structure.
✓ Built-In Spread Filter
Avoids entries during unhealthy market conditions by blocking trades when spread exceeds your defined maximum.
✓ Dynamic Auto-Lot Sizing by Risk Level
Lot size automatically adapts to account balance for professional money management.
✓ Smart Profit Management
Move-to-Profit Trigger: Locks in safety once trade moves ahead by your defined pip amount.
Automatic Trailing Protection: Secure gains with precision stop-loss adjustments.
Configurable TP/SL for maximum flexibility.
✓ Clean Daily Reset System
At the start of each new trading day, the EA:
Calculates new pivot levels
Removes outdated pending orders
Places fresh breakout orders
Ensuring your strategy is always aligned with current market data.
Why Choose Aurum Optima EA?
✓ Eliminates emotional and discretionary errors
✓ Trades only high-quality, structure-based breakout levels
✓ Automatically adapts to market conditions
✓ Professional-grade risk control and automation
✓ Perfect for traders seeking a clean, reliable, “hands-off” breakout system
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
267
EUR
EUR
11
100%
59
54%
1%
1.38
1.13
EUR
EUR
32%
1:500