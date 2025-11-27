SinyallerBölümler
IVAN GURIN

App

IVAN GURIN
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
97 (64.66%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (35.33%)
En iyi işlem:
4 804.15 RUB
En kötü işlem:
-2 081.32 RUB
Brüt kâr:
36 136.82 RUB (35 594 pips)
Brüt zarar:
-28 371.74 RUB (37 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (4 366.74 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
21 081.97 RUB (20)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.72%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
61 (40.67%)
Satış işlemleri:
89 (59.33%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
51.77 RUB
Ortalama kâr:
372.54 RUB
Ortalama zarar:
-535.32 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-23 623.23 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-23 623.23 RUB (28)
Aylık büyüme:
8.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 316.89 RUB
Maksimum:
23 623.23 RUB (33.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.16% (23 623.23 RUB)
Varlığa göre:
1.01% (939.31 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 49
EURUSD 36
GBPUSD 27
NZDUSD 13
USDCAD 11
AUDUSD 10
AUDJPY 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 72
EURUSD 14
GBPUSD 65
NZDUSD -28
USDCAD -4
AUDUSD 0
AUDJPY 6
NZDJPY 1
USDCHF 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -5.4K
EURUSD -284
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -2K
USDCAD -263
AUDUSD 268
AUDJPY 699
NZDJPY 158
USDCHF 148
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 804.15 RUB
En kötü işlem: -2 081 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +4 366.74 RUB
Maksimum ardışık zarar: -23 623.23 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
1.20 × 41
İnceleme yok
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
