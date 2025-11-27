信号部分
IVAN GURIN

App

IVAN GURIN
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 40%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
256
盈利交易:
183 (71.48%)
亏损交易:
73 (28.52%)
最好交易:
4 804.15 RUB
最差交易:
-2 081.32 RUB
毛利:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
毛利亏损:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
最大连续赢利:
28 (16 123.55 RUB)
最大连续盈利:
21 081.97 RUB (20)
夏普比率:
0.18
交易活动:
84.07%
最大入金加载:
115.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.48
长期交易:
86 (33.59%)
短期交易:
170 (66.41%)
利润因子:
1.98
预期回报:
136.77 RUB
平均利润:
386.06 RUB
平均损失:
-488.17 RUB
最大连续失误:
28 (-23 623.23 RUB)
最大连续亏损:
-23 623.23 RUB (28)
每月增长:
41.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13 316.89 RUB
最大值:
23 623.23 RUB (33.60%)
相对跌幅:
结余:
26.16% (23 623.23 RUB)
净值:
26.42% (35 670.46 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 126
EURUSD 48
GBPUSD 27
NZDUSD 17
USDCAD 12
AUDUSD 12
AUDJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 468
EURUSD 95
GBPUSD 65
NZDUSD -12
USDCAD 6
AUDUSD 11
AUDJPY 6
CHFJPY 10
NZDJPY 1
USDCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 22K
EURUSD 2.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -1.3K
USDCAD 271
AUDUSD 721
AUDJPY 699
CHFJPY 600
NZDJPY 158
USDCHF 148
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 804.15 RUB
最差交易: -2 081 RUB
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +16 123.55 RUB
最大连续亏损: -23 623.23 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCSForex-MT5RUSP 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-MT5
0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
没有评论
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
