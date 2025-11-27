- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
256
盈利交易:
183 (71.48%)
亏损交易:
73 (28.52%)
最好交易:
4 804.15 RUB
最差交易:
-2 081.32 RUB
毛利:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
毛利亏损:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
最大连续赢利:
28 (16 123.55 RUB)
最大连续盈利:
21 081.97 RUB (20)
夏普比率:
0.18
交易活动:
84.07%
最大入金加载:
115.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.48
长期交易:
86 (33.59%)
短期交易:
170 (66.41%)
利润因子:
1.98
预期回报:
136.77 RUB
平均利润:
386.06 RUB
平均损失:
-488.17 RUB
最大连续失误:
28 (-23 623.23 RUB)
最大连续亏损:
-23 623.23 RUB (28)
每月增长:
41.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13 316.89 RUB
最大值:
23 623.23 RUB (33.60%)
相对跌幅:
结余:
26.16% (23 623.23 RUB)
净值:
26.42% (35 670.46 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|17
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|468
|EURUSD
|95
|GBPUSD
|65
|NZDUSD
|-12
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|22K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|USDCAD
|271
|AUDUSD
|721
|AUDJPY
|699
|CHFJPY
|600
|NZDJPY
|158
|USDCHF
|148
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 804.15 RUB
最差交易: -2 081 RUB
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +16 123.55 RUB
最大连续亏损: -23 623.23 RUB
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
140K
RUB
RUB
8
0%
256
71%
84%
1.98
136.77
RUB
RUB
26%
1:40