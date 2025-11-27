- 자본
- 축소
트레이드:
291
이익 거래:
210 (72.16%)
손실 거래:
81 (27.84%)
최고의 거래:
4 804.15 RUB
최악의 거래:
-2 081.32 RUB
총 수익:
79 500.53 RUB (1 171 522 pips)
총 손실:
-37 748.89 RUB (44 034 pips)
연속 최대 이익:
28 (16 123.55 RUB)
연속 최대 이익:
21 081.97 RUB (20)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
80.04%
최대 입금량:
115.61%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.77
롱(주식매수):
97 (33.33%)
숏(주식차입매도):
194 (66.67%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
143.48 RUB
평균 이익:
378.57 RUB
평균 손실:
-466.04 RUB
연속 최대 손실:
28 (-23 623.23 RUB)
연속 최대 손실:
-23 623.23 RUB (28)
월별 성장률:
20.02%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13 316.89 RUB
최대한의:
23 623.23 RUB (33.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.16% (23 623.23 RUB)
자본금별:
26.42% (35 670.46 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|143
|EURUSD
|51
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|21
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|12
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|555
|EURUSD
|92
|GBPUSD
|65
|NZDUSD
|-4
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|32
|AUDJPY
|6
|GBPJPY
|18
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|27K
|EURUSD
|2.8K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-1K
|USDCAD
|271
|AUDUSD
|721
|CHFJPY
|1.9K
|AUDJPY
|699
|GBPJPY
|1K
|NZDJPY
|158
|USDCHF
|148
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
47%
0
0
USD
USD
142K
RUB
RUB
10
0%
291
72%
80%
2.10
143.48
RUB
RUB
26%
1:40