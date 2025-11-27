시그널섹션
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 47%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
291
이익 거래:
210 (72.16%)
손실 거래:
81 (27.84%)
최고의 거래:
4 804.15 RUB
최악의 거래:
-2 081.32 RUB
총 수익:
79 500.53 RUB (1 171 522 pips)
총 손실:
-37 748.89 RUB (44 034 pips)
연속 최대 이익:
28 (16 123.55 RUB)
연속 최대 이익:
21 081.97 RUB (20)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
80.04%
최대 입금량:
115.61%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.77
롱(주식매수):
97 (33.33%)
숏(주식차입매도):
194 (66.67%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
143.48 RUB
평균 이익:
378.57 RUB
평균 손실:
-466.04 RUB
연속 최대 손실:
28 (-23 623.23 RUB)
연속 최대 손실:
-23 623.23 RUB (28)
월별 성장률:
20.02%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13 316.89 RUB
최대한의:
23 623.23 RUB (33.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.16% (23 623.23 RUB)
자본금별:
26.42% (35 670.46 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 143
EURUSD 51
GBPUSD 27
NZDUSD 21
USDCAD 12
AUDUSD 12
CHFJPY 5
AUDJPY 2
GBPJPY 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 555
EURUSD 92
GBPUSD 65
NZDUSD -4
USDCAD 6
AUDUSD 11
CHFJPY 32
AUDJPY 6
GBPJPY 18
NZDJPY 1
USDCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 27K
EURUSD 2.8K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -1K
USDCAD 271
AUDUSD 721
CHFJPY 1.9K
AUDJPY 699
GBPJPY 1K
NZDJPY 158
USDCHF 148
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 804.15 RUB
최악의 거래: -2 081 RUB
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +16 123.55 RUB
연속 최대 손실: -23 623.23 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCSForex-MT5RUSP"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Alpari-MT5
0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
리뷰 없음
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
