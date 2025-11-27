SinaisSeções
IVAN GURIN

App

IVAN GURIN
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 40%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
256
Negociações com lucro:
183 (71.48%)
Negociações com perda:
73 (28.52%)
Melhor negociação:
4 804.15 RUB
Pior negociação:
-2 081.32 RUB
Lucro bruto:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
Perda bruta:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (16 123.55 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
21 081.97 RUB (20)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
76.33%
Depósito máximo carregado:
115.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.48
Negociações longas:
86 (33.59%)
Negociações curtas:
170 (66.41%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
136.77 RUB
Lucro médio:
386.06 RUB
Perda média:
-488.17 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-23 623.23 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-23 623.23 RUB (28)
Crescimento mensal:
30.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13 316.89 RUB
Máximo:
23 623.23 RUB (33.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.16% (23 623.23 RUB)
Pelo Capital Líquido:
26.42% (35 670.46 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 126
EURUSD 48
GBPUSD 27
NZDUSD 17
USDCAD 12
AUDUSD 12
AUDJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 468
EURUSD 95
GBPUSD 65
NZDUSD -12
USDCAD 6
AUDUSD 11
AUDJPY 6
CHFJPY 10
NZDJPY 1
USDCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 22K
EURUSD 2.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -1.3K
USDCAD 271
AUDUSD 721
AUDJPY 699
CHFJPY 600
NZDJPY 158
USDCHF 148
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 804.15 RUB
Pior negociação: -2 081 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +16 123.55 RUB
Máxima perda consecutiva: -23 623.23 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-MT5
0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Sem comentários
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
