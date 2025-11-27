- Crescimento
Negociações:
256
Negociações com lucro:
183 (71.48%)
Negociações com perda:
73 (28.52%)
Melhor negociação:
4 804.15 RUB
Pior negociação:
-2 081.32 RUB
Lucro bruto:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
Perda bruta:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (16 123.55 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
21 081.97 RUB (20)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
76.33%
Depósito máximo carregado:
115.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.48
Negociações longas:
86 (33.59%)
Negociações curtas:
170 (66.41%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
136.77 RUB
Lucro médio:
386.06 RUB
Perda média:
-488.17 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-23 623.23 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-23 623.23 RUB (28)
Crescimento mensal:
30.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13 316.89 RUB
Máximo:
23 623.23 RUB (33.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.16% (23 623.23 RUB)
Pelo Capital Líquido:
26.42% (35 670.46 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|17
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|468
|EURUSD
|95
|GBPUSD
|65
|NZDUSD
|-12
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|22K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|USDCAD
|271
|AUDUSD
|721
|AUDJPY
|699
|CHFJPY
|600
|NZDJPY
|158
|USDCHF
|148
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 804.15 RUB
Pior negociação: -2 081 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +16 123.55 RUB
Máxima perda consecutiva: -23 623.23 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Alpari-MT5
|0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Sem comentários
