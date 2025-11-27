- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
97 (64.66%)
Loss Trade:
53 (35.33%)
Best Trade:
4 804.15 RUB
Worst Trade:
-2 081.32 RUB
Profitto lordo:
36 136.82 RUB (35 594 pips)
Perdita lorda:
-28 371.74 RUB (37 821 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (4 366.74 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
21 081.97 RUB (20)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.72%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
61 (40.67%)
Short Trade:
89 (59.33%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
51.77 RUB
Profitto medio:
372.54 RUB
Perdita media:
-535.32 RUB
Massime perdite consecutive:
28 (-23 623.23 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-23 623.23 RUB (28)
Crescita mensile:
8.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 316.89 RUB
Massimale:
23 623.23 RUB (33.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.16% (23 623.23 RUB)
Per equità:
1.01% (939.31 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|49
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|11
|AUDUSD
|10
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|72
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|65
|NZDUSD
|-28
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-5.4K
|EURUSD
|-284
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-2K
|USDCAD
|-263
|AUDUSD
|268
|AUDJPY
|699
|NZDJPY
|158
|USDCHF
|148
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 804.15 RUB
Worst Trade: -2 081 RUB
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +4 366.74 RUB
Massima perdita consecutiva: -23 623.23 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3957
|
AlfaForexRU-Real
|1.20 × 41
