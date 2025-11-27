SegnaliSezioni
IVAN GURIN
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
97 (64.66%)
Loss Trade:
53 (35.33%)
Best Trade:
4 804.15 RUB
Worst Trade:
-2 081.32 RUB
Profitto lordo:
36 136.82 RUB (35 594 pips)
Perdita lorda:
-28 371.74 RUB (37 821 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (4 366.74 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
21 081.97 RUB (20)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.72%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
61 (40.67%)
Short Trade:
89 (59.33%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
51.77 RUB
Profitto medio:
372.54 RUB
Perdita media:
-535.32 RUB
Massime perdite consecutive:
28 (-23 623.23 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-23 623.23 RUB (28)
Crescita mensile:
8.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 316.89 RUB
Massimale:
23 623.23 RUB (33.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.16% (23 623.23 RUB)
Per equità:
1.01% (939.31 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 49
EURUSD 36
GBPUSD 27
NZDUSD 13
USDCAD 11
AUDUSD 10
AUDJPY 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 72
EURUSD 14
GBPUSD 65
NZDUSD -28
USDCAD -4
AUDUSD 0
AUDJPY 6
NZDJPY 1
USDCHF 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -5.4K
EURUSD -284
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -2K
USDCAD -263
AUDUSD 268
AUDJPY 699
NZDJPY 158
USDCHF 148
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 804.15 RUB
Worst Trade: -2 081 RUB
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +4 366.74 RUB
Massima perdita consecutiva: -23 623.23 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
1.20 × 41
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
