SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / App
IVAN GURIN

App

IVAN GURIN
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
150
Bénéfice trades:
97 (64.66%)
Perte trades:
53 (35.33%)
Meilleure transaction:
4 804.15 RUB
Pire transaction:
-2 081.32 RUB
Bénéfice brut:
36 136.82 RUB (35 594 pips)
Perte brute:
-28 371.74 RUB (37 821 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (4 366.74 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
21 081.97 RUB (20)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
53.72%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
61 (40.67%)
Courts trades:
89 (59.33%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
51.77 RUB
Bénéfice moyen:
372.54 RUB
Perte moyenne:
-535.32 RUB
Pertes consécutives maximales:
28 (-23 623.23 RUB)
Perte consécutive maximale:
-23 623.23 RUB (28)
Croissance mensuelle:
8.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13 316.89 RUB
Maximal:
23 623.23 RUB (33.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.16% (23 623.23 RUB)
Par fonds propres:
1.01% (939.31 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 49
EURUSD 36
GBPUSD 27
NZDUSD 13
USDCAD 11
AUDUSD 10
AUDJPY 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 72
EURUSD 14
GBPUSD 65
NZDUSD -28
USDCAD -4
AUDUSD 0
AUDJPY 6
NZDJPY 1
USDCHF 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -5.4K
EURUSD -284
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -2K
USDCAD -263
AUDUSD 268
AUDJPY 699
NZDJPY 158
USDCHF 148
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 804.15 RUB
Pire transaction: -2 081 RUB
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +4 366.74 RUB
Perte consécutive maximale: -23 623.23 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCSForex-MT5RUSP" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
1.20 × 41
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
App
30 USD par mois
9%
0
0
USD
93K
RUB
4
0%
150
64%
100%
1.27
51.77
RUB
26%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.