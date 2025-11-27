SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / App
IVAN GURIN

App

IVAN GURIN
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 40%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
256
Transacciones Rentables:
183 (71.48%)
Transacciones Irrentables:
73 (28.52%)
Mejor transacción:
4 804.15 RUB
Peor transacción:
-2 081.32 RUB
Beneficio Bruto:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (16 123.55 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
21 081.97 RUB (20)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
76.33%
Carga máxima del depósito:
115.61%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.48
Transacciones Largas:
86 (33.59%)
Transacciones Cortas:
170 (66.41%)
Factor de Beneficio:
1.98
Beneficio Esperado:
136.77 RUB
Beneficio medio:
386.06 RUB
Pérdidas medias:
-488.17 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-23 623.23 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23 623.23 RUB (28)
Crecimiento al mes:
30.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
13 316.89 RUB
Máxima:
23 623.23 RUB (33.60%)
Reducción relativa:
De balance:
26.16% (23 623.23 RUB)
De fondos:
26.42% (35 670.46 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 126
EURUSD 48
GBPUSD 27
NZDUSD 17
USDCAD 12
AUDUSD 12
AUDJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 468
EURUSD 95
GBPUSD 65
NZDUSD -12
USDCAD 6
AUDUSD 11
AUDJPY 6
CHFJPY 10
NZDJPY 1
USDCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 22K
EURUSD 2.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -1.3K
USDCAD 271
AUDUSD 721
AUDJPY 699
CHFJPY 600
NZDJPY 158
USDCHF 148
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 804.15 RUB
Peor transacción: -2 081 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +16 123.55 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -23 623.23 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-MT5
0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
App
30 USD al mes
40%
0
0
USD
140K
RUB
8
0%
256
71%
76%
1.98
136.77
RUB
26%
1:40
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.