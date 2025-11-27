- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
256
Transacciones Rentables:
183 (71.48%)
Transacciones Irrentables:
73 (28.52%)
Mejor transacción:
4 804.15 RUB
Peor transacción:
-2 081.32 RUB
Beneficio Bruto:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (16 123.55 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
21 081.97 RUB (20)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
76.33%
Carga máxima del depósito:
115.61%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.48
Transacciones Largas:
86 (33.59%)
Transacciones Cortas:
170 (66.41%)
Factor de Beneficio:
1.98
Beneficio Esperado:
136.77 RUB
Beneficio medio:
386.06 RUB
Pérdidas medias:
-488.17 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-23 623.23 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23 623.23 RUB (28)
Crecimiento al mes:
30.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
13 316.89 RUB
Máxima:
23 623.23 RUB (33.60%)
Reducción relativa:
De balance:
26.16% (23 623.23 RUB)
De fondos:
26.42% (35 670.46 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|17
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|468
|EURUSD
|95
|GBPUSD
|65
|NZDUSD
|-12
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|22K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|USDCAD
|271
|AUDUSD
|721
|AUDJPY
|699
|CHFJPY
|600
|NZDJPY
|158
|USDCHF
|148
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 804.15 RUB
Peor transacción: -2 081 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +16 123.55 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -23 623.23 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3957
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
40%
0
0
USD
USD
140K
RUB
RUB
8
0%
256
71%
76%
1.98
136.77
RUB
RUB
26%
1:40