IVAN GURIN

App

IVAN GURIN
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 40%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
183 (71.48%)
Убыточных трейдов:
73 (28.52%)
Лучший трейд:
4 804.15 RUB
Худший трейд:
-2 081.32 RUB
Общая прибыль:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
Общий убыток:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (16 123.55 RUB)
Макс. прибыль в серии:
21 081.97 RUB (20)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
84.07%
Макс. загрузка депозита:
115.61%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.48
Длинных трейдов:
86 (33.59%)
Коротких трейдов:
170 (66.41%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
136.77 RUB
Средняя прибыль:
386.06 RUB
Средний убыток:
-488.17 RUB
Макс. серия проигрышей:
28 (-23 623.23 RUB)
Макс. убыток в серии:
-23 623.23 RUB (28)
Прирост в месяц:
41.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13 316.89 RUB
Максимальная:
23 623.23 RUB (33.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.16% (23 623.23 RUB)
По эквити:
26.42% (35 670.46 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 126
EURUSD 48
GBPUSD 27
NZDUSD 17
USDCAD 12
AUDUSD 12
AUDJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 468
EURUSD 95
GBPUSD 65
NZDUSD -12
USDCAD 6
AUDUSD 11
AUDJPY 6
CHFJPY 10
NZDJPY 1
USDCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 22K
EURUSD 2.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -1.3K
USDCAD 271
AUDUSD 721
AUDJPY 699
CHFJPY 600
NZDJPY 158
USDCHF 148
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 804.15 RUB
Худший трейд: -2 081 RUB
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +16 123.55 RUB
Макс. убыток в серии: -23 623.23 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-MT5
0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
Нет отзывов
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
App
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
140K
RUB
8
0%
256
71%
84%
1.98
136.77
RUB
26%
1:40
