Всего трейдов:
256
Прибыльных трейдов:
183 (71.48%)
Убыточных трейдов:
73 (28.52%)
Лучший трейд:
4 804.15 RUB
Худший трейд:
-2 081.32 RUB
Общая прибыль:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
Общий убыток:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (16 123.55 RUB)
Макс. прибыль в серии:
21 081.97 RUB (20)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
84.07%
Макс. загрузка депозита:
115.61%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.48
Длинных трейдов:
86 (33.59%)
Коротких трейдов:
170 (66.41%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
136.77 RUB
Средняя прибыль:
386.06 RUB
Средний убыток:
-488.17 RUB
Макс. серия проигрышей:
28 (-23 623.23 RUB)
Макс. убыток в серии:
-23 623.23 RUB (28)
Прирост в месяц:
41.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13 316.89 RUB
Максимальная:
23 623.23 RUB (33.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.16% (23 623.23 RUB)
По эквити:
26.42% (35 670.46 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|17
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|468
|EURUSD
|95
|GBPUSD
|65
|NZDUSD
|-12
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|22K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|USDCAD
|271
|AUDUSD
|721
|AUDJPY
|699
|CHFJPY
|600
|NZDJPY
|158
|USDCHF
|148
Лучший трейд: +4 804.15 RUB
Худший трейд: -2 081 RUB
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +16 123.55 RUB
Макс. убыток в серии: -23 623.23 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Alpari-MT5
|0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 69
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
140K
RUB
RUB
8
0%
256
71%
84%
1.98
136.77
RUB
RUB
26%
1:40