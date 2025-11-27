- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
256
Gewinntrades:
183 (71.48%)
Verlusttrades:
73 (28.52%)
Bester Trade:
4 804.15 RUB
Schlechtester Trade:
-2 081.32 RUB
Bruttoprofit:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
Bruttoverlust:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (16 123.55 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21 081.97 RUB (20)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
77.37%
Max deposit load:
115.61%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.48
Long-Positionen:
86 (33.59%)
Short-Positionen:
170 (66.41%)
Profit-Faktor:
1.98
Mathematische Gewinnerwartung:
136.77 RUB
Durchschnittlicher Profit:
386.06 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-488.17 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-23 623.23 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23 623.23 RUB (28)
Wachstum pro Monat :
26.12%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13 316.89 RUB
Maximaler:
23 623.23 RUB (33.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.16% (23 623.23 RUB)
Kapital:
26.42% (35 670.46 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|17
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|468
|EURUSD
|95
|GBPUSD
|65
|NZDUSD
|-12
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|22K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|USDCAD
|271
|AUDUSD
|721
|AUDJPY
|699
|CHFJPY
|600
|NZDJPY
|158
|USDCHF
|148
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 804.15 RUB
Schlechtester Trade: -2 081 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16 123.55 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23 623.23 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3957
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
40%
0
0
USD
USD
140K
RUB
RUB
8
0%
256
71%
77%
1.98
136.77
RUB
RUB
26%
1:40