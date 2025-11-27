SignaleKategorien
IVAN GURIN
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
256
Gewinntrades:
183 (71.48%)
Verlusttrades:
73 (28.52%)
Bester Trade:
4 804.15 RUB
Schlechtester Trade:
-2 081.32 RUB
Bruttoprofit:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
Bruttoverlust:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (16 123.55 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21 081.97 RUB (20)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
77.37%
Max deposit load:
115.61%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.48
Long-Positionen:
86 (33.59%)
Short-Positionen:
170 (66.41%)
Profit-Faktor:
1.98
Mathematische Gewinnerwartung:
136.77 RUB
Durchschnittlicher Profit:
386.06 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-488.17 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-23 623.23 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23 623.23 RUB (28)
Wachstum pro Monat :
26.12%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13 316.89 RUB
Maximaler:
23 623.23 RUB (33.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.16% (23 623.23 RUB)
Kapital:
26.42% (35 670.46 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 126
EURUSD 48
GBPUSD 27
NZDUSD 17
USDCAD 12
AUDUSD 12
AUDJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 468
EURUSD 95
GBPUSD 65
NZDUSD -12
USDCAD 6
AUDUSD 11
AUDJPY 6
CHFJPY 10
NZDJPY 1
USDCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 22K
EURUSD 2.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -1.3K
USDCAD 271
AUDUSD 721
AUDJPY 699
CHFJPY 600
NZDJPY 158
USDCHF 148
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 804.15 RUB
Schlechtester Trade: -2 081 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16 123.55 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23 623.23 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-MT5
0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Keine Bewertungen
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
