- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
256
利益トレード:
183 (71.48%)
損失トレード:
73 (28.52%)
ベストトレード:
4 804.15 RUB
最悪のトレード:
-2 081.32 RUB
総利益:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
総損失:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
最大連続の勝ち:
28 (16 123.55 RUB)
最大連続利益:
21 081.97 RUB (20)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
76.33%
最大入金額:
115.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.48
長いトレード:
86 (33.59%)
短いトレード:
170 (66.41%)
プロフィットファクター:
1.98
期待されたペイオフ:
136.77 RUB
平均利益:
386.06 RUB
平均損失:
-488.17 RUB
最大連続の負け:
28 (-23 623.23 RUB)
最大連続損失:
-23 623.23 RUB (28)
月間成長:
30.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13 316.89 RUB
最大の:
23 623.23 RUB (33.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.16% (23 623.23 RUB)
エクイティによる:
26.42% (35 670.46 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|17
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|468
|EURUSD
|95
|GBPUSD
|65
|NZDUSD
|-12
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|22K
|EURUSD
|2.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|USDCAD
|271
|AUDUSD
|721
|AUDJPY
|699
|CHFJPY
|600
|NZDJPY
|158
|USDCHF
|148
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 804.15 RUB
最悪のトレード: -2 081 RUB
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +16 123.55 RUB
最大連続損失: -23 623.23 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Alpari-MT5
|0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
レビューなし
