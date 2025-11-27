シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / App
IVAN GURIN

App

IVAN GURIN
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 40%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
256
利益トレード:
183 (71.48%)
損失トレード:
73 (28.52%)
ベストトレード:
4 804.15 RUB
最悪のトレード:
-2 081.32 RUB
総利益:
70 648.61 RUB (692 912 pips)
総損失:
-35 636.40 RUB (42 743 pips)
最大連続の勝ち:
28 (16 123.55 RUB)
最大連続利益:
21 081.97 RUB (20)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
76.33%
最大入金額:
115.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.48
長いトレード:
86 (33.59%)
短いトレード:
170 (66.41%)
プロフィットファクター:
1.98
期待されたペイオフ:
136.77 RUB
平均利益:
386.06 RUB
平均損失:
-488.17 RUB
最大連続の負け:
28 (-23 623.23 RUB)
最大連続損失:
-23 623.23 RUB (28)
月間成長:
30.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
13 316.89 RUB
最大の:
23 623.23 RUB (33.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.16% (23 623.23 RUB)
エクイティによる:
26.42% (35 670.46 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 126
EURUSD 48
GBPUSD 27
NZDUSD 17
USDCAD 12
AUDUSD 12
AUDJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 468
EURUSD 95
GBPUSD 65
NZDUSD -12
USDCAD 6
AUDUSD 11
AUDJPY 6
CHFJPY 10
NZDJPY 1
USDCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 22K
EURUSD 2.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD -1.3K
USDCAD 271
AUDUSD 721
AUDJPY 699
CHFJPY 600
NZDJPY 158
USDCHF 148
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 804.15 RUB
最悪のトレード: -2 081 RUB
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +16 123.55 RUB
最大連続損失: -23 623.23 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Alpari-MT5
0.25 × 3957
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
App
30 USD/月
40%
0
0
USD
140K
RUB
8
0%
256
71%
76%
1.98
136.77
RUB
26%
1:40
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください