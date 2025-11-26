- 자본
- 축소
트레이드:
73
이익 거래:
58 (79.45%)
손실 거래:
15 (20.55%)
최고의 거래:
91.62 USD
최악의 거래:
-77.48 USD
총 수익:
1 015.15 USD (8 105 pips)
총 손실:
-369.46 USD (3 232 pips)
연속 최대 이익:
15 (175.84 USD)
연속 최대 이익:
175.84 USD (15)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.79%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
8.33
롱(주식매수):
50 (68.49%)
숏(주식차입매도):
23 (31.51%)
수익 요인:
2.75
기대수익:
8.85 USD
평균 이익:
17.50 USD
평균 손실:
-24.63 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.67 USD)
연속 최대 손실:
-77.48 USD (1)
월별 성장률:
4.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
77.48 USD (0.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.75% (77.57 USD)
자본금별:
4.80% (488.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|NZDCHF
|24
|EURCHF
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|186
|NZDCHF
|249
|EURCHF
|211
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCHF
|1.1K
|EURCHF
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +91.62 USD
최악의 거래: -77 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +175.84 USD
연속 최대 손실: -7.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RannForex-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|4.42 × 173
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.87 × 38
|
Deriv-Server
|6.85 × 26
|
OctaFX-Real
|8.53 × 466
|
RannForex-Server
|9.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|13.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|13.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|14.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.06 × 52
|
Teletrade-Sharp ECN
|19.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
Market Pulse AI Signal: AUDCAD, NZDCHF, EURCHF에서 라이브 거래 (저위험 설정).
여기서 어드바이저 구매: https://www.mql5.com/ko/market/product/154766
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49.95 USD
6%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
7
100%
73
79%
100%
2.74
8.85
USD
USD
5%
1:500