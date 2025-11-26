리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RannForex-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real7 1.00 × 1 Tickmill-Live 4.42 × 173 ForexTimeFXTM-Live01 4.87 × 38 Deriv-Server 6.85 × 26 OctaFX-Real 8.53 × 466 RannForex-Server 9.67 × 3 XMGlobal-MT5 4 10.00 × 2 FOREX.comGlobalCN-Live 534 13.00 × 8 OctaFX-Real2 13.75 × 4 RoboForex-Pro 14.67 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 16.06 × 52 Teletrade-Sharp ECN 19.00 × 2 Exness-MT5Real6 24.00 × 1