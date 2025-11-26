- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
45 (80.35%)
亏损交易:
11 (19.64%)
最好交易:
91.62 USD
最差交易:
-77.48 USD
毛利:
830.35 USD (6 251 pips)
毛利亏损:
-333.28 USD (2 925 pips)
最大连续赢利:
15 (175.84 USD)
最大连续盈利:
175.84 USD (15)
夏普比率:
0.34
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.79%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.42
长期交易:
40 (71.43%)
短期交易:
16 (28.57%)
利润因子:
2.49
预期回报:
8.88 USD
平均利润:
18.45 USD
平均损失:
-30.30 USD
最大连续失误:
1 (-77.48 USD)
最大连续亏损:
-77.48 USD (1)
每月增长:
4.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
77.48 USD (0.75%)
相对跌幅:
结余:
0.75% (77.57 USD)
净值:
4.80% (488.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|22
|NZDCHF
|19
|EURCHF
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|161
|NZDCHF
|210
|EURCHF
|127
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCHF
|737
|EURCHF
|804
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +91.62 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +175.84 USD
最大连续亏损: -77.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RannForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|4.42 × 173
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.87 × 38
|
Deriv-Server
|6.85 × 26
|
OctaFX-Real
|8.53 × 466
|
RannForex-Server
|9.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|13.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|13.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|14.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.06 × 52
|
Teletrade-Sharp ECN
|19.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
Market Pulse AI Signal：实时交易 AUDCAD、NZDCHF、EURCHF（低风险设置）。
在此购买顾问：https://www.mql5.com/zh/market/product/154766
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月777 USD
5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
100%
56
80%
100%
2.49
8.88
USD
USD
5%
1:500