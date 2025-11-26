- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
45 (80.35%)
損失トレード:
11 (19.64%)
ベストトレード:
91.62 USD
最悪のトレード:
-77.48 USD
総利益:
830.35 USD (6 251 pips)
総損失:
-333.28 USD (2 925 pips)
最大連続の勝ち:
15 (175.84 USD)
最大連続利益:
175.84 USD (15)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.79%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.42
長いトレード:
40 (71.43%)
短いトレード:
16 (28.57%)
プロフィットファクター:
2.49
期待されたペイオフ:
8.88 USD
平均利益:
18.45 USD
平均損失:
-30.30 USD
最大連続の負け:
1 (-77.48 USD)
最大連続損失:
-77.48 USD (1)
月間成長:
4.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
77.48 USD (0.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.75% (77.57 USD)
エクイティによる:
4.80% (488.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|22
|NZDCHF
|19
|EURCHF
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|161
|NZDCHF
|210
|EURCHF
|127
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCHF
|737
|EURCHF
|804
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RannForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|4.42 × 173
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.87 × 38
|
Deriv-Server
|6.85 × 26
|
OctaFX-Real
|8.53 × 466
|
RannForex-Server
|9.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|13.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|13.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|14.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.06 × 52
|
Teletrade-Sharp ECN
|19.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
Market Pulse AI Signal: AUDCAD、NZDCHF、EURCHFでのライブ取引（低リスク設定）。
アドバイザーをここで購入：https://www.mql5.com/ja/market/product/154766
レビューなし
