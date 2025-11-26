- Büyüme
İşlemler:
716
Kârla kapanan işlemler:
675 (94.27%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (5.73%)
En iyi işlem:
23.78 CAD
En kötü işlem:
-60.33 CAD
Brüt kâr:
2 108.67 CAD (149 305 pips)
Brüt zarar:
-315.32 CAD (22 505 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
142 (498.41 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
498.41 CAD (142)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.18%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
168
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
29.73
Alış işlemleri:
379 (52.93%)
Satış işlemleri:
337 (47.07%)
Kâr faktörü:
6.69
Beklenen getiri:
2.50 CAD
Ortalama kâr:
3.12 CAD
Ortalama zarar:
-7.69 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-45.78 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.33 CAD (1)
Aylık büyüme:
85.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
60.33 CAD (5.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.26% (60.33 CAD)
Varlığa göre:
7.19% (199.31 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|713
|USDJPY.r
|2
|USDCAD.r
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|1.4K
|USDJPY.r
|0
|USDCAD.r
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|127K
|USDJPY.r
|-36
|USDCAD.r
|-170
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.78 CAD
En kötü işlem: -60 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 142
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +498.41 CAD
Maksimum ardışık zarar: -45.78 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Canada" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Fasten your seatbelts....
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 200 USD
180%
0
0
USD
USD
2.8K
CAD
CAD
7
0%
716
94%
100%
6.68
2.50
CAD
CAD
7%
1:100