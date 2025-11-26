SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldScalp Pro
Masoud Salmani Arani

GoldScalp Pro

Masoud Salmani Arani
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 180%
CMCMarkets1-Canada
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
716
Kârla kapanan işlemler:
675 (94.27%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (5.73%)
En iyi işlem:
23.78 CAD
En kötü işlem:
-60.33 CAD
Brüt kâr:
2 108.67 CAD (149 305 pips)
Brüt zarar:
-315.32 CAD (22 505 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
142 (498.41 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
498.41 CAD (142)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.18%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
168
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
29.73
Alış işlemleri:
379 (52.93%)
Satış işlemleri:
337 (47.07%)
Kâr faktörü:
6.69
Beklenen getiri:
2.50 CAD
Ortalama kâr:
3.12 CAD
Ortalama zarar:
-7.69 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-45.78 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.33 CAD (1)
Aylık büyüme:
85.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
60.33 CAD (5.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.26% (60.33 CAD)
Varlığa göre:
7.19% (199.31 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 713
USDJPY.r 2
USDCAD.r 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.4K
USDJPY.r 0
USDCAD.r -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 127K
USDJPY.r -36
USDCAD.r -170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.78 CAD
En kötü işlem: -60 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 142
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +498.41 CAD
Maksimum ardışık zarar: -45.78 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Canada" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Fasten your seatbelts....
İnceleme yok
2025.11.26 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.