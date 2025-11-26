SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GoldScalp Pro
Masoud Salmani Arani

GoldScalp Pro

Masoud Salmani Arani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 130%
CMCMarkets1-Canada
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 160
Gewinntrades:
1 092 (94.13%)
Verlusttrades:
68 (5.86%)
Bester Trade:
23.78 CAD
Schlechtester Trade:
-170.00 CAD
Bruttoprofit:
3 458.83 CAD (245 336 pips)
Bruttoverlust:
-1 170.27 CAD (84 462 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
142 (498.41 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
498.41 CAD (142)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
54.41%
Max deposit load:
192.44%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.38
Long-Positionen:
706 (60.86%)
Short-Positionen:
454 (39.14%)
Profit-Faktor:
2.96
Mathematische Gewinnerwartung:
1.97 CAD
Durchschnittlicher Profit:
3.17 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.21 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-628.68 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-628.68 CAD (4)
Wachstum pro Monat :
-44.08%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CAD
Maximaler:
676.33 CAD (17.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.35% (676.33 CAD)
Kapital:
64.26% (782.68 CAD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 1156
USDJPY.r 2
USDCAD.r 1
AUDJPY.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 1.8K
USDJPY.r 0
USDCAD.r -1
AUDJPY.r 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 161K
USDJPY.r -36
USDCAD.r -170
AUDJPY.r 43
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.78 CAD
Schlechtester Trade: -170 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 142
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +498.41 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -628.68 CAD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Canada" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Fasten your seatbelts....
Keine Bewertungen
2026.01.11 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 21:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
