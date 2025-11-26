- Wachstum
Trades insgesamt:
1 160
Gewinntrades:
1 092 (94.13%)
Verlusttrades:
68 (5.86%)
Bester Trade:
23.78 CAD
Schlechtester Trade:
-170.00 CAD
Bruttoprofit:
3 458.83 CAD (245 336 pips)
Bruttoverlust:
-1 170.27 CAD (84 462 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
142 (498.41 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
498.41 CAD (142)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
54.41%
Max deposit load:
192.44%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.38
Long-Positionen:
706 (60.86%)
Short-Positionen:
454 (39.14%)
Profit-Faktor:
2.96
Mathematische Gewinnerwartung:
1.97 CAD
Durchschnittlicher Profit:
3.17 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.21 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-628.68 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-628.68 CAD (4)
Wachstum pro Monat :
-44.08%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CAD
Maximaler:
676.33 CAD (17.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.35% (676.33 CAD)
Kapital:
64.26% (782.68 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|1156
|USDJPY.r
|2
|USDCAD.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|1.8K
|USDJPY.r
|0
|USDCAD.r
|-1
|AUDJPY.r
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|161K
|USDJPY.r
|-36
|USDCAD.r
|-170
|AUDJPY.r
|43
Bester Trade: +23.78 CAD
Schlechtester Trade: -170 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 142
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +498.41 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -628.68 CAD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Canada" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Fasten your seatbelts....
Keine Bewertungen
