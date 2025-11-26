- Прирост
Всего трейдов:
1 124
Прибыльных трейдов:
1 068 (95.01%)
Убыточных трейдов:
56 (4.98%)
Лучший трейд:
23.78 CAD
Худший трейд:
-60.33 CAD
Общая прибыль:
3 365.37 CAD (239 241 pips)
Общий убыток:
-423.85 CAD (30 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
142 (498.41 CAD)
Макс. прибыль в серии:
498.41 CAD (142)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
67.78%
Макс. загрузка депозита:
156.75%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
48.76
Длинных трейдов:
683 (60.77%)
Коротких трейдов:
441 (39.23%)
Профит фактор:
7.94
Мат. ожидание:
2.62 CAD
Средняя прибыль:
3.15 CAD
Средний убыток:
-7.57 CAD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.30 CAD)
Макс. убыток в серии:
-60.33 CAD (1)
Прирост в месяц:
84.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CAD
Максимальная:
60.33 CAD (5.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.26% (60.33 CAD)
По эквити:
56.09% (679.28 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|1120
|USDJPY.r
|2
|USDCAD.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|2.3K
|USDJPY.r
|0
|USDCAD.r
|-1
|AUDJPY.r
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|209K
|USDJPY.r
|-36
|USDCAD.r
|-170
|AUDJPY.r
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.78 CAD
Худший трейд: -60 CAD
Макс. серия выигрышей: 142
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +498.41 CAD
Макс. убыток в серии: -6.30 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Canada" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
