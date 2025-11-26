СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldScalp Pro
Masoud Salmani Arani

GoldScalp Pro

Masoud Salmani Arani
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 396%
CMCMarkets1-Canada
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 124
Прибыльных трейдов:
1 068 (95.01%)
Убыточных трейдов:
56 (4.98%)
Лучший трейд:
23.78 CAD
Худший трейд:
-60.33 CAD
Общая прибыль:
3 365.37 CAD (239 241 pips)
Общий убыток:
-423.85 CAD (30 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
142 (498.41 CAD)
Макс. прибыль в серии:
498.41 CAD (142)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
67.78%
Макс. загрузка депозита:
156.75%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
48.76
Длинных трейдов:
683 (60.77%)
Коротких трейдов:
441 (39.23%)
Профит фактор:
7.94
Мат. ожидание:
2.62 CAD
Средняя прибыль:
3.15 CAD
Средний убыток:
-7.57 CAD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6.30 CAD)
Макс. убыток в серии:
-60.33 CAD (1)
Прирост в месяц:
84.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CAD
Максимальная:
60.33 CAD (5.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.26% (60.33 CAD)
По эквити:
56.09% (679.28 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 1120
USDJPY.r 2
USDCAD.r 1
AUDJPY.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 2.3K
USDJPY.r 0
USDCAD.r -1
AUDJPY.r 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 209K
USDJPY.r -36
USDCAD.r -170
AUDJPY.r 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.78 CAD
Худший трейд: -60 CAD
Макс. серия выигрышей: 142
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +498.41 CAD
Макс. убыток в серии: -6.30 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Canada" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Fasten your seatbelts....
2025.12.24 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 22:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 21:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
