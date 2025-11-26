- 成長
トレード:
1 160
利益トレード:
1 092 (94.13%)
損失トレード:
68 (5.86%)
ベストトレード:
23.78 CAD
最悪のトレード:
-170.00 CAD
総利益:
3 458.83 CAD (245 336 pips)
総損失:
-1 170.27 CAD (84 462 pips)
最大連続の勝ち:
142 (498.41 CAD)
最大連続利益:
498.41 CAD (142)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
54.41%
最大入金額:
192.44%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.38
長いトレード:
706 (60.86%)
短いトレード:
454 (39.14%)
プロフィットファクター:
2.96
期待されたペイオフ:
1.97 CAD
平均利益:
3.17 CAD
平均損失:
-17.21 CAD
最大連続の負け:
4 (-628.68 CAD)
最大連続損失:
-628.68 CAD (4)
月間成長:
-44.08%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CAD
最大の:
676.33 CAD (17.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.35% (676.33 CAD)
エクイティによる:
64.26% (782.68 CAD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|1156
|USDJPY.r
|2
|USDCAD.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|1.8K
|USDJPY.r
|0
|USDCAD.r
|-1
|AUDJPY.r
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|161K
|USDJPY.r
|-36
|USDCAD.r
|-170
|AUDJPY.r
|43
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ベストトレード: +23.78 CAD
最悪のトレード: -170 CAD
最大連続の勝ち: 142
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +498.41 CAD
最大連続損失: -628.68 CAD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Canada"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Fasten your seatbelts....
