- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 160
Negociações com lucro:
1 092 (94.13%)
Negociações com perda:
68 (5.86%)
Melhor negociação:
23.78 CAD
Pior negociação:
-170.00 CAD
Lucro bruto:
3 458.83 CAD (245 336 pips)
Perda bruta:
-1 170.27 CAD (84 462 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
142 (498.41 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
498.41 CAD (142)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
54.41%
Depósito máximo carregado:
192.44%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.38
Negociações longas:
706 (60.86%)
Negociações curtas:
454 (39.14%)
Fator de lucro:
2.96
Valor esperado:
1.97 CAD
Lucro médio:
3.17 CAD
Perda média:
-17.21 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-628.68 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-628.68 CAD (4)
Crescimento mensal:
-44.08%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CAD
Máximo:
676.33 CAD (17.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.35% (676.33 CAD)
Pelo Capital Líquido:
64.26% (782.68 CAD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|1156
|USDJPY.r
|2
|USDCAD.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|1.8K
|USDJPY.r
|0
|USDCAD.r
|-1
|AUDJPY.r
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|161K
|USDJPY.r
|-36
|USDCAD.r
|-170
|AUDJPY.r
|43
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.78 CAD
Pior negociação: -170 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 142
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +498.41 CAD
Máxima perda consecutiva: -628.68 CAD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Canada" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Fasten your seatbelts....
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
200 USD por mês
130%
0
0
USD
USD
559
CAD
CAD
13
0%
1 160
94%
54%
2.95
1.97
CAD
CAD
64%
1:100