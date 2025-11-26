SinaisSeções
Masoud Salmani Arani

GoldScalp Pro

Masoud Salmani Arani
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2025 130%
CMCMarkets1-Canada
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 160
Negociações com lucro:
1 092 (94.13%)
Negociações com perda:
68 (5.86%)
Melhor negociação:
23.78 CAD
Pior negociação:
-170.00 CAD
Lucro bruto:
3 458.83 CAD (245 336 pips)
Perda bruta:
-1 170.27 CAD (84 462 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
142 (498.41 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
498.41 CAD (142)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
54.41%
Depósito máximo carregado:
192.44%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.38
Negociações longas:
706 (60.86%)
Negociações curtas:
454 (39.14%)
Fator de lucro:
2.96
Valor esperado:
1.97 CAD
Lucro médio:
3.17 CAD
Perda média:
-17.21 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-628.68 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-628.68 CAD (4)
Crescimento mensal:
-44.08%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CAD
Máximo:
676.33 CAD (17.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.35% (676.33 CAD)
Pelo Capital Líquido:
64.26% (782.68 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 1156
USDJPY.r 2
USDCAD.r 1
AUDJPY.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 1.8K
USDJPY.r 0
USDCAD.r -1
AUDJPY.r 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 161K
USDJPY.r -36
USDCAD.r -170
AUDJPY.r 43
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.78 CAD
Pior negociação: -170 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 142
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +498.41 CAD
Máxima perda consecutiva: -628.68 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Canada" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Fasten your seatbelts....
Sem comentários
2026.01.11 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
