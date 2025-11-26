SegnaliSezioni
Masoud Salmani Arani

GoldScalp Pro

Masoud Salmani Arani
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 180%
CMCMarkets1-Canada
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
716
Profit Trade:
675 (94.27%)
Loss Trade:
41 (5.73%)
Best Trade:
23.78 CAD
Worst Trade:
-60.33 CAD
Profitto lordo:
2 108.67 CAD (149 305 pips)
Perdita lorda:
-315.32 CAD (22 505 pips)
Vincite massime consecutive:
142 (498.41 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
498.41 CAD (142)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.18%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
168
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
29.73
Long Trade:
379 (52.93%)
Short Trade:
337 (47.07%)
Fattore di profitto:
6.69
Profitto previsto:
2.50 CAD
Profitto medio:
3.12 CAD
Perdita media:
-7.69 CAD
Massime perdite consecutive:
2 (-45.78 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-60.33 CAD (1)
Crescita mensile:
85.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CAD
Massimale:
60.33 CAD (5.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.26% (60.33 CAD)
Per equità:
7.19% (199.31 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 713
USDJPY.r 2
USDCAD.r 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.4K
USDJPY.r 0
USDCAD.r -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 127K
USDJPY.r -36
USDCAD.r -170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.78 CAD
Worst Trade: -60 CAD
Vincite massime consecutive: 142
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +498.41 CAD
Massima perdita consecutiva: -45.78 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Canada" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Fasten your seatbelts....
Non ci sono recensioni
2025.11.26 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
