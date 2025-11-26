- Crescita
Trade:
716
Profit Trade:
675 (94.27%)
Loss Trade:
41 (5.73%)
Best Trade:
23.78 CAD
Worst Trade:
-60.33 CAD
Profitto lordo:
2 108.67 CAD (149 305 pips)
Perdita lorda:
-315.32 CAD (22 505 pips)
Vincite massime consecutive:
142 (498.41 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
498.41 CAD (142)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.18%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
168
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
29.73
Long Trade:
379 (52.93%)
Short Trade:
337 (47.07%)
Fattore di profitto:
6.69
Profitto previsto:
2.50 CAD
Profitto medio:
3.12 CAD
Perdita media:
-7.69 CAD
Massime perdite consecutive:
2 (-45.78 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-60.33 CAD (1)
Crescita mensile:
85.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CAD
Massimale:
60.33 CAD (5.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.26% (60.33 CAD)
Per equità:
7.19% (199.31 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|713
|USDJPY.r
|2
|USDCAD.r
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.4K
|USDJPY.r
|0
|USDCAD.r
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|127K
|USDJPY.r
|-36
|USDCAD.r
|-170
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +23.78 CAD
Worst Trade: -60 CAD
Vincite massime consecutive: 142
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +498.41 CAD
Massima perdita consecutiva: -45.78 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Canada" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Fasten your seatbelts....
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
180%
0
0
USD
USD
2.8K
CAD
CAD
7
0%
716
94%
100%
6.68
2.50
CAD
CAD
7%
1:100