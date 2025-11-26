SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GoldScalp Pro
Masoud Salmani Arani

GoldScalp Pro

Masoud Salmani Arani
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 130%
CMCMarkets1-Canada
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 160
Transacciones Rentables:
1 092 (94.13%)
Transacciones Irrentables:
68 (5.86%)
Mejor transacción:
23.78 CAD
Peor transacción:
-170.00 CAD
Beneficio Bruto:
3 458.83 CAD (245 336 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 170.27 CAD (84 462 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
142 (498.41 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
498.41 CAD (142)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
54.41%
Carga máxima del depósito:
192.44%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.38
Transacciones Largas:
706 (60.86%)
Transacciones Cortas:
454 (39.14%)
Factor de Beneficio:
2.96
Beneficio Esperado:
1.97 CAD
Beneficio medio:
3.17 CAD
Pérdidas medias:
-17.21 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-628.68 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-628.68 CAD (4)
Crecimiento al mes:
-44.08%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 CAD
Máxima:
676.33 CAD (17.13%)
Reducción relativa:
De balance:
55.35% (676.33 CAD)
De fondos:
64.26% (782.68 CAD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 1156
USDJPY.r 2
USDCAD.r 1
AUDJPY.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 1.8K
USDJPY.r 0
USDCAD.r -1
AUDJPY.r 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 161K
USDJPY.r -36
USDCAD.r -170
AUDJPY.r 43
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.78 CAD
Peor transacción: -170 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 142
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +498.41 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -628.68 CAD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Canada" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Fasten your seatbelts....
No hay comentarios
2026.01.11 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 06:02
2025.12.29 21:32
2025.12.29 21:32
2025.12.29 20:29
2025.12.29 20:29
2025.12.29 19:29
2025.12.29 19:29
2025.12.29 18:29
2025.12.29 18:29
2025.12.29 17:26
2025.12.29 17:26
2025.12.29 16:26
2025.12.29 16:26
2025.12.29 15:26
2025.12.29 15:26
2025.12.29 14:23
2025.12.29 14:23
2025.12.24 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
