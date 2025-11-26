- Incremento
Total de Trades:
1 160
Transacciones Rentables:
1 092 (94.13%)
Transacciones Irrentables:
68 (5.86%)
Mejor transacción:
23.78 CAD
Peor transacción:
-170.00 CAD
Beneficio Bruto:
3 458.83 CAD (245 336 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 170.27 CAD (84 462 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
142 (498.41 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
498.41 CAD (142)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
54.41%
Carga máxima del depósito:
192.44%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.38
Transacciones Largas:
706 (60.86%)
Transacciones Cortas:
454 (39.14%)
Factor de Beneficio:
2.96
Beneficio Esperado:
1.97 CAD
Beneficio medio:
3.17 CAD
Pérdidas medias:
-17.21 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-628.68 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-628.68 CAD (4)
Crecimiento al mes:
-44.08%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 CAD
Máxima:
676.33 CAD (17.13%)
Reducción relativa:
De balance:
55.35% (676.33 CAD)
De fondos:
64.26% (782.68 CAD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|1156
|USDJPY.r
|2
|USDCAD.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|1.8K
|USDJPY.r
|0
|USDCAD.r
|-1
|AUDJPY.r
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|161K
|USDJPY.r
|-36
|USDCAD.r
|-170
|AUDJPY.r
|43
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +23.78 CAD
Peor transacción: -170 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 142
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +498.41 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -628.68 CAD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Canada" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
200 USD al mes
130%
0
0
USD
USD
559
CAD
CAD
13
0%
1 160
94%
54%
2.95
1.97
CAD
CAD
64%
1:100