- 자본
- 축소
트레이드:
1 160
이익 거래:
1 092 (94.13%)
손실 거래:
68 (5.86%)
최고의 거래:
23.78 CAD
최악의 거래:
-170.00 CAD
총 수익:
3 458.83 CAD (245 336 pips)
총 손실:
-1 170.27 CAD (84 462 pips)
연속 최대 이익:
142 (498.41 CAD)
연속 최대 이익:
498.41 CAD (142)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
54.41%
최대 입금량:
192.44%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.38
롱(주식매수):
706 (60.86%)
숏(주식차입매도):
454 (39.14%)
수익 요인:
2.96
기대수익:
1.97 CAD
평균 이익:
3.17 CAD
평균 손실:
-17.21 CAD
연속 최대 손실:
4 (-628.68 CAD)
연속 최대 손실:
-628.68 CAD (4)
월별 성장률:
-44.08%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 CAD
최대한의:
676.33 CAD (17.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.35% (676.33 CAD)
자본금별:
64.26% (782.68 CAD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|1156
|USDJPY.r
|2
|USDCAD.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|1.8K
|USDJPY.r
|0
|USDCAD.r
|-1
|AUDJPY.r
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|161K
|USDJPY.r
|-36
|USDCAD.r
|-170
|AUDJPY.r
|43
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.78 CAD
최악의 거래: -170 CAD
연속 최대 이익: 142
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +498.41 CAD
연속 최대 손실: -628.68 CAD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Canada"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
