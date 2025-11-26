- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 160
盈利交易:
1 092 (94.13%)
亏损交易:
68 (5.86%)
最好交易:
23.78 CAD
最差交易:
-170.00 CAD
毛利:
3 458.83 CAD (245 336 pips)
毛利亏损:
-1 170.27 CAD (84 462 pips)
最大连续赢利:
142 (498.41 CAD)
最大连续盈利:
498.41 CAD (142)
夏普比率:
0.27
交易活动:
54.41%
最大入金加载:
192.44%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.38
长期交易:
706 (60.86%)
短期交易:
454 (39.14%)
利润因子:
2.96
预期回报:
1.97 CAD
平均利润:
3.17 CAD
平均损失:
-17.21 CAD
最大连续失误:
4 (-628.68 CAD)
最大连续亏损:
-628.68 CAD (4)
每月增长:
-44.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 CAD
最大值:
676.33 CAD (17.13%)
相对跌幅:
结余:
55.35% (676.33 CAD)
净值:
64.26% (782.68 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|1156
|USDJPY.r
|2
|USDCAD.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|1.8K
|USDJPY.r
|0
|USDCAD.r
|-1
|AUDJPY.r
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|161K
|USDJPY.r
|-36
|USDCAD.r
|-170
|AUDJPY.r
|43
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.78 CAD
最差交易: -170 CAD
最大连续赢利: 142
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +498.41 CAD
最大连续亏损: -628.68 CAD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Canada 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Fasten your seatbelts....
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
130%
0
0
USD
USD
559
CAD
CAD
13
0%
1 160
94%
54%
2.95
1.97
CAD
CAD
64%
1:100