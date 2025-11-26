SignauxSections
Masoud Salmani Arani

GoldScalp Pro

Masoud Salmani Arani
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 180%
CMCMarkets1-Canada
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
716
Bénéfice trades:
675 (94.27%)
Perte trades:
41 (5.73%)
Meilleure transaction:
23.78 CAD
Pire transaction:
-60.33 CAD
Bénéfice brut:
2 108.67 CAD (149 305 pips)
Perte brute:
-315.32 CAD (22 505 pips)
Gains consécutifs maximales:
142 (498.41 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
498.41 CAD (142)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
53.18%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
168
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
29.73
Longs trades:
379 (52.93%)
Courts trades:
337 (47.07%)
Facteur de profit:
6.69
Rendement attendu:
2.50 CAD
Bénéfice moyen:
3.12 CAD
Perte moyenne:
-7.69 CAD
Pertes consécutives maximales:
2 (-45.78 CAD)
Perte consécutive maximale:
-60.33 CAD (1)
Croissance mensuelle:
85.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CAD
Maximal:
60.33 CAD (5.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.26% (60.33 CAD)
Par fonds propres:
7.19% (199.31 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 713
USDJPY.r 2
USDCAD.r 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 1.4K
USDJPY.r 0
USDCAD.r -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 127K
USDJPY.r -36
USDCAD.r -170
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.78 CAD
Pire transaction: -60 CAD
Gains consécutifs maximales: 142
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +498.41 CAD
Perte consécutive maximale: -45.78 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CMCMarkets1-Canada" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Fasten your seatbelts....
Aucun avis
2025.11.26 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
