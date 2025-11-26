- Croissance
Trades:
716
Bénéfice trades:
675 (94.27%)
Perte trades:
41 (5.73%)
Meilleure transaction:
23.78 CAD
Pire transaction:
-60.33 CAD
Bénéfice brut:
2 108.67 CAD (149 305 pips)
Perte brute:
-315.32 CAD (22 505 pips)
Gains consécutifs maximales:
142 (498.41 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
498.41 CAD (142)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
53.18%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
168
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
29.73
Longs trades:
379 (52.93%)
Courts trades:
337 (47.07%)
Facteur de profit:
6.69
Rendement attendu:
2.50 CAD
Bénéfice moyen:
3.12 CAD
Perte moyenne:
-7.69 CAD
Pertes consécutives maximales:
2 (-45.78 CAD)
Perte consécutive maximale:
-60.33 CAD (1)
Croissance mensuelle:
85.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CAD
Maximal:
60.33 CAD (5.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.26% (60.33 CAD)
Par fonds propres:
7.19% (199.31 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|713
|USDJPY.r
|2
|USDCAD.r
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|1.4K
|USDJPY.r
|0
|USDCAD.r
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|127K
|USDJPY.r
|-36
|USDCAD.r
|-170
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +23.78 CAD
Pire transaction: -60 CAD
Gains consécutifs maximales: 142
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +498.41 CAD
Perte consécutive maximale: -45.78 CAD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CMCMarkets1-Canada" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Fasten your seatbelts....
Aucun avis
