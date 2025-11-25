- Büyüme
İşlemler:
1 227
Kârla kapanan işlemler:
780 (63.56%)
Zararla kapanan işlemler:
447 (36.43%)
En iyi işlem:
299.10 USD
En kötü işlem:
-263.45 USD
Brüt kâr:
9 971.71 USD (4 642 764 pips)
Brüt zarar:
-6 779.68 USD (2 307 799 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (214.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
471.98 USD (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
66.51%
Maks. mevduat yükü:
6.53%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
486 (39.61%)
Satış işlemleri:
741 (60.39%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
12.78 USD
Ortalama zarar:
-15.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-126.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-560.35 USD (3)
Aylık büyüme:
48.82%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
630.86 USD (35.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.43% (619.86 USD)
Varlığa göre:
0.70% (24.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|980
|BTCUSD
|190
|ETHUSD
|36
|USOIL
|7
|EURUSD
|4
|USDJPY
|4
|US30
|3
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|651
|ETHUSD
|37
|USOIL
|-27
|EURUSD
|-18
|USDJPY
|7
|US30
|-1
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|-18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|722K
|BTCUSD
|1.6M
|ETHUSD
|8.3K
|USOIL
|-63
|EURUSD
|-63
|USDJPY
|96
|US30
|77
|GBPUSD
|88
|GBPJPY
|-67
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +299.10 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +214.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
Alpari-MT5
|0.00 × 10
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
FXView-Live
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 887
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
Exness-MT5Real15
|1.07 × 362
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
Exness-MT5Real12
|1.99 × 127
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|3.28 × 317
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
Exness-MT5Real28
|4.17 × 6
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
Exness-MT5Real
|5.23 × 56
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
