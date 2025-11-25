SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ansar
Vahida Ansar Sayyad

Ansar

Vahida Ansar Sayyad
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 383%
Exness-MT5Real8
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 227
Kârla kapanan işlemler:
780 (63.56%)
Zararla kapanan işlemler:
447 (36.43%)
En iyi işlem:
299.10 USD
En kötü işlem:
-263.45 USD
Brüt kâr:
9 971.71 USD (4 642 764 pips)
Brüt zarar:
-6 779.68 USD (2 307 799 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (214.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
471.98 USD (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
66.51%
Maks. mevduat yükü:
6.53%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
486 (39.61%)
Satış işlemleri:
741 (60.39%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
12.78 USD
Ortalama zarar:
-15.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-126.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-560.35 USD (3)
Aylık büyüme:
48.82%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
630.86 USD (35.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.43% (619.86 USD)
Varlığa göre:
0.70% (24.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 980
BTCUSD 190
ETHUSD 36
USOIL 7
EURUSD 4
USDJPY 4
US30 3
GBPUSD 2
GBPJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 651
ETHUSD 37
USOIL -27
EURUSD -18
USDJPY 7
US30 -1
GBPUSD 7
GBPJPY -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 722K
BTCUSD 1.6M
ETHUSD 8.3K
USOIL -63
EURUSD -63
USDJPY 96
US30 77
GBPUSD 88
GBPJPY -67
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +299.10 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +214.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 887
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
1.07 × 362
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.99 × 127
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.28 × 317
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real28
4.17 × 6
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real
5.23 × 56
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.25 05:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 05:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 05:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.25 05:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 04:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 04:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ansar
Ayda 30 USD
383%
0
0
USD
3.5K
USD
12
1%
1 227
63%
67%
1.47
2.60
USD
37%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.