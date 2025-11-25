- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 688
Прибыльных трейдов:
1 089 (64.51%)
Убыточных трейдов:
599 (35.49%)
Лучший трейд:
299.10 USD
Худший трейд:
-263.45 USD
Общая прибыль:
12 656.44 USD (6 428 903 pips)
Общий убыток:
-8 914.09 USD (3 333 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (214.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
471.98 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
17.52%
Макс. загрузка депозита:
37.74%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
5.93
Длинных трейдов:
696 (41.23%)
Коротких трейдов:
992 (58.77%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.22 USD
Средняя прибыль:
11.62 USD
Средний убыток:
-14.88 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-126.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-560.35 USD (3)
Прирост в месяц:
26.10%
Годовой прогноз:
316.70%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
630.86 USD (35.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.43% (619.86 USD)
По эквити:
6.74% (185.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1345
|BTCUSD
|268
|ETHUSD
|37
|USOIL
|8
|US30
|7
|USTEC
|7
|EURUSD
|6
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3K
|BTCUSD
|844
|ETHUSD
|45
|USOIL
|-53
|US30
|-1
|USTEC
|-1
|EURUSD
|-45
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|7
|EURJPY
|-13
|GBPJPY
|-18
|NZDUSD
|-8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|839K
|BTCUSD
|2.2M
|ETHUSD
|10K
|USOIL
|-178
|US30
|149
|USTEC
|440
|EURUSD
|-316
|USDJPY
|96
|GBPUSD
|88
|EURJPY
|-167
|GBPJPY
|-67
|NZDUSD
|-50
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +299.10 USD
Худший трейд: -263 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +214.60 USD
Макс. убыток в серии: -126.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 892
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 37
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.40 × 389
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.83 × 159
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
AquaFunded-Server
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.27 × 318
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
501%
1
863
USD
USD
3K
USD
USD
16
2%
1 688
64%
18%
1.41
2.22
USD
USD
37%
1:200