СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ansar
Vahida Ansar Sayyad

Ansar

Vahida Ansar Sayyad
0 отзывов
Надежность
16 недель
1 / 863 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 501%
Exness-MT5Real8
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 688
Прибыльных трейдов:
1 089 (64.51%)
Убыточных трейдов:
599 (35.49%)
Лучший трейд:
299.10 USD
Худший трейд:
-263.45 USD
Общая прибыль:
12 656.44 USD (6 428 903 pips)
Общий убыток:
-8 914.09 USD (3 333 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (214.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
471.98 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
17.52%
Макс. загрузка депозита:
37.74%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
5.93
Длинных трейдов:
696 (41.23%)
Коротких трейдов:
992 (58.77%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.22 USD
Средняя прибыль:
11.62 USD
Средний убыток:
-14.88 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-126.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-560.35 USD (3)
Прирост в месяц:
26.10%
Годовой прогноз:
316.70%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
630.86 USD (35.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.43% (619.86 USD)
По эквити:
6.74% (185.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1345
BTCUSD 268
ETHUSD 37
USOIL 8
US30 7
USTEC 7
EURUSD 6
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3K
BTCUSD 844
ETHUSD 45
USOIL -53
US30 -1
USTEC -1
EURUSD -45
USDJPY 7
GBPUSD 7
EURJPY -13
GBPJPY -18
NZDUSD -8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 839K
BTCUSD 2.2M
ETHUSD 10K
USOIL -178
US30 149
USTEC 440
EURUSD -316
USDJPY 96
GBPUSD 88
EURJPY -167
GBPJPY -67
NZDUSD -50
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +299.10 USD
Худший трейд: -263 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +214.60 USD
Макс. убыток в серии: -126.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 892
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FusionMarkets-Live
1.05 × 37
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.40 × 389
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.83 × 159
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
AquaFunded-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.27 × 318
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
еще 17...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 05:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 05:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 05:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.25 05:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 04:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 04:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ansar
30 USD в месяц
501%
1
863
USD
3K
USD
16
2%
1 688
64%
18%
1.41
2.22
USD
37%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.