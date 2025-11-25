- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 690
盈利交易:
1 090 (64.49%)
亏损交易:
600 (35.50%)
最好交易:
299.10 USD
最差交易:
-263.45 USD
毛利:
12 659.48 USD (6 429 915 pips)
毛利亏损:
-8 918.23 USD (3 334 846 pips)
最大连续赢利:
20 (214.60 USD)
最大连续盈利:
471.98 USD (10)
夏普比率:
0.10
交易活动:
15.73%
最大入金加载:
37.74%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
5.93
长期交易:
696 (41.18%)
短期交易:
994 (58.82%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.21 USD
平均利润:
11.61 USD
平均损失:
-14.86 USD
最大连续失误:
29 (-126.59 USD)
最大连续亏损:
-560.35 USD (3)
每月增长:
22.04%
年度预测:
267.45%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
0.80 USD
最大值:
630.86 USD (35.92%)
相对跌幅:
结余:
37.43% (619.86 USD)
净值:
6.74% (185.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1347
|BTCUSD
|268
|ETHUSD
|37
|USOIL
|8
|US30
|7
|USTEC
|7
|EURUSD
|6
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3K
|BTCUSD
|844
|ETHUSD
|45
|USOIL
|-53
|US30
|-1
|USTEC
|-1
|EURUSD
|-45
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|7
|EURJPY
|-13
|GBPJPY
|-18
|NZDUSD
|-8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|839K
|BTCUSD
|2.2M
|ETHUSD
|10K
|USOIL
|-178
|US30
|149
|USTEC
|440
|EURUSD
|-316
|USDJPY
|96
|GBPUSD
|88
|EURJPY
|-167
|GBPJPY
|-67
|NZDUSD
|-50
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +299.10 USD
最差交易: -263 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +214.60 USD
最大连续亏损: -126.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 892
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 39
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.40 × 389
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.83 × 159
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
AquaFunded-Server
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.27 × 318
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
501%
1
863
USD
USD
3K
USD
USD
16
2%
1 690
64%
16%
1.41
2.21
USD
USD
37%
1:200