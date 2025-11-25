SinaisSeções
Vahida Ansar Sayyad

Ansar

Vahida Ansar Sayyad
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
1 / 863 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 502%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 692
Negociações com lucro:
1 092 (64.53%)
Negociações com perda:
600 (35.46%)
Melhor negociação:
299.10 USD
Pior negociação:
-263.45 USD
Lucro bruto:
12 665.91 USD (6 432 057 pips)
Perda bruta:
-8 918.89 USD (3 334 846 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (214.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
471.98 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
15.73%
Depósito máximo carregado:
37.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
5.94
Negociações longas:
698 (41.25%)
Negociações curtas:
994 (58.75%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
11.60 USD
Perda média:
-14.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-126.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-560.35 USD (3)
Crescimento mensal:
22.28%
Previsão anual:
270.28%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.80 USD
Máximo:
630.86 USD (35.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.43% (619.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.74% (185.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1349
BTCUSD 268
ETHUSD 37
USOIL 8
US30 7
USTEC 7
EURUSD 6
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3K
BTCUSD 844
ETHUSD 45
USOIL -53
US30 -1
USTEC -1
EURUSD -45
USDJPY 7
GBPUSD 7
EURJPY -13
GBPJPY -18
NZDUSD -8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 841K
BTCUSD 2.2M
ETHUSD 10K
USOIL -178
US30 149
USTEC 440
EURUSD -316
USDJPY 96
GBPUSD 88
EURJPY -167
GBPJPY -67
NZDUSD -50
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +299.10 USD
Pior negociação: -263 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +214.60 USD
Máxima perda consecutiva: -126.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 892
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FusionMarkets-Live
1.04 × 48
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.40 × 389
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.83 × 159
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
AquaFunded-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.27 × 318
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
17 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 05:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 05:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 05:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.25 05:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 04:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 04:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ansar
30 USD por mês
502%
1
863
USD
3K
USD
16
2%
1 692
64%
16%
1.42
2.21
USD
37%
1:200
Copiar

