Negociações:
1 692
Negociações com lucro:
1 092 (64.53%)
Negociações com perda:
600 (35.46%)
Melhor negociação:
299.10 USD
Pior negociação:
-263.45 USD
Lucro bruto:
12 665.91 USD (6 432 057 pips)
Perda bruta:
-8 918.89 USD (3 334 846 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (214.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
471.98 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
15.73%
Depósito máximo carregado:
37.74%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
5.94
Negociações longas:
698 (41.25%)
Negociações curtas:
994 (58.75%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
11.60 USD
Perda média:
-14.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-126.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-560.35 USD (3)
Crescimento mensal:
22.28%
Previsão anual:
270.28%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.80 USD
Máximo:
630.86 USD (35.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.43% (619.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.74% (185.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1349
|BTCUSD
|268
|ETHUSD
|37
|USOIL
|8
|US30
|7
|USTEC
|7
|EURUSD
|6
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3K
|BTCUSD
|844
|ETHUSD
|45
|USOIL
|-53
|US30
|-1
|USTEC
|-1
|EURUSD
|-45
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|7
|EURJPY
|-13
|GBPJPY
|-18
|NZDUSD
|-8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|841K
|BTCUSD
|2.2M
|ETHUSD
|10K
|USOIL
|-178
|US30
|149
|USTEC
|440
|EURUSD
|-316
|USDJPY
|96
|GBPUSD
|88
|EURJPY
|-167
|GBPJPY
|-67
|NZDUSD
|-50
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +299.10 USD
Pior negociação: -263 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +214.60 USD
Máxima perda consecutiva: -126.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
Alpari-MT5
|0.00 × 10
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
FXView-Live
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 892
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
FusionMarkets-Live
|1.04 × 48
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
Exness-MT5Real15
|1.40 × 389
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
Exness-MT5Real12
|1.83 × 159
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
AquaFunded-Server
|2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|3.27 × 318
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
17 mais ...
