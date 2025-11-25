SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Ansar
Vahida Ansar Sayyad

Ansar

Vahida Ansar Sayyad
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
1 / 863 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 502%
Exness-MT5Real8
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 692
Transacciones Rentables:
1 092 (64.53%)
Transacciones Irrentables:
600 (35.46%)
Mejor transacción:
299.10 USD
Peor transacción:
-263.45 USD
Beneficio Bruto:
12 665.91 USD (6 432 057 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 918.89 USD (3 334 846 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (214.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
471.98 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
15.73%
Carga máxima del depósito:
37.74%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
5.94
Transacciones Largas:
698 (41.25%)
Transacciones Cortas:
994 (58.75%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
2.21 USD
Beneficio medio:
11.60 USD
Pérdidas medias:
-14.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-126.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-560.35 USD (3)
Crecimiento al mes:
22.28%
Pronóstico anual:
270.28%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.80 USD
Máxima:
630.86 USD (35.92%)
Reducción relativa:
De balance:
37.43% (619.86 USD)
De fondos:
6.74% (185.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1349
BTCUSD 268
ETHUSD 37
USOIL 8
US30 7
USTEC 7
EURUSD 6
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3K
BTCUSD 844
ETHUSD 45
USOIL -53
US30 -1
USTEC -1
EURUSD -45
USDJPY 7
GBPUSD 7
EURJPY -13
GBPJPY -18
NZDUSD -8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 841K
BTCUSD 2.2M
ETHUSD 10K
USOIL -178
US30 149
USTEC 440
EURUSD -316
USDJPY 96
GBPUSD 88
EURJPY -167
GBPJPY -67
NZDUSD -50
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +299.10 USD
Peor transacción: -263 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +214.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -126.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 892
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FusionMarkets-Live
1.04 × 48
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.40 × 389
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.83 × 159
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
AquaFunded-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.27 × 318
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
otros 17...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 05:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 05:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 05:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.25 05:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 04:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 04:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ansar
30 USD al mes
502%
1
863
USD
3K
USD
16
2%
1 692
64%
16%
1.42
2.21
USD
37%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.