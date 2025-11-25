シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ansar
Vahida Ansar Sayyad

Ansar

Vahida Ansar Sayyad
レビュー0件
信頼性
16週間
1 / 863 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 502%
Exness-MT5Real8
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 692
利益トレード:
1 092 (64.53%)
損失トレード:
600 (35.46%)
ベストトレード:
299.10 USD
最悪のトレード:
-263.45 USD
総利益:
12 665.91 USD (6 432 057 pips)
総損失:
-8 918.89 USD (3 334 846 pips)
最大連続の勝ち:
20 (214.60 USD)
最大連続利益:
471.98 USD (10)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
15.73%
最大入金額:
37.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
5.94
長いトレード:
698 (41.25%)
短いトレード:
994 (58.75%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
2.21 USD
平均利益:
11.60 USD
平均損失:
-14.86 USD
最大連続の負け:
29 (-126.59 USD)
最大連続損失:
-560.35 USD (3)
月間成長:
31.52%
年間予想:
382.47%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.80 USD
最大の:
630.86 USD (35.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.43% (619.86 USD)
エクイティによる:
6.74% (185.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1349
BTCUSD 268
ETHUSD 37
USOIL 8
US30 7
USTEC 7
EURUSD 6
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3K
BTCUSD 844
ETHUSD 45
USOIL -53
US30 -1
USTEC -1
EURUSD -45
USDJPY 7
GBPUSD 7
EURJPY -13
GBPJPY -18
NZDUSD -8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 841K
BTCUSD 2.2M
ETHUSD 10K
USOIL -178
US30 149
USTEC 440
EURUSD -316
USDJPY 96
GBPUSD 88
EURJPY -167
GBPJPY -67
NZDUSD -50
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +299.10 USD
最悪のトレード: -263 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +214.60 USD
最大連続損失: -126.59 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 892
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FusionMarkets-Live
1.04 × 48
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.40 × 389
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.83 × 159
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
AquaFunded-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.27 × 318
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
17 より多く...
レビューなし
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 05:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 05:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 05:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.25 05:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 04:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 04:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
