- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 692
利益トレード:
1 092 (64.53%)
損失トレード:
600 (35.46%)
ベストトレード:
299.10 USD
最悪のトレード:
-263.45 USD
総利益:
12 665.91 USD (6 432 057 pips)
総損失:
-8 918.89 USD (3 334 846 pips)
最大連続の勝ち:
20 (214.60 USD)
最大連続利益:
471.98 USD (10)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
15.73%
最大入金額:
37.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
5.94
長いトレード:
698 (41.25%)
短いトレード:
994 (58.75%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
2.21 USD
平均利益:
11.60 USD
平均損失:
-14.86 USD
最大連続の負け:
29 (-126.59 USD)
最大連続損失:
-560.35 USD (3)
月間成長:
31.52%
年間予想:
382.47%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.80 USD
最大の:
630.86 USD (35.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.43% (619.86 USD)
エクイティによる:
6.74% (185.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1349
|BTCUSD
|268
|ETHUSD
|37
|USOIL
|8
|US30
|7
|USTEC
|7
|EURUSD
|6
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3K
|BTCUSD
|844
|ETHUSD
|45
|USOIL
|-53
|US30
|-1
|USTEC
|-1
|EURUSD
|-45
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|7
|EURJPY
|-13
|GBPJPY
|-18
|NZDUSD
|-8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|841K
|BTCUSD
|2.2M
|ETHUSD
|10K
|USOIL
|-178
|US30
|149
|USTEC
|440
|EURUSD
|-316
|USDJPY
|96
|GBPUSD
|88
|EURJPY
|-167
|GBPJPY
|-67
|NZDUSD
|-50
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +299.10 USD
最悪のトレード: -263 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +214.60 USD
最大連続損失: -126.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
Alpari-MT5
|0.00 × 10
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
FXView-Live
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 892
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
FusionMarkets-Live
|1.04 × 48
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
Exness-MT5Real15
|1.40 × 389
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
Exness-MT5Real12
|1.83 × 159
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
AquaFunded-Server
|2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|3.27 × 318
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
