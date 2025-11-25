SignauxSections
Vahida Ansar Sayyad

Ansar

Vahida Ansar Sayyad
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 383%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 227
Bénéfice trades:
780 (63.56%)
Perte trades:
447 (36.43%)
Meilleure transaction:
299.10 USD
Pire transaction:
-263.45 USD
Bénéfice brut:
9 971.71 USD (4 642 764 pips)
Perte brute:
-6 779.68 USD (2 307 799 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (214.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
471.98 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
66.51%
Charge de dépôt maximale:
6.53%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
118
Temps de détention moyen:
18 minutes
Facteur de récupération:
5.06
Longs trades:
486 (39.61%)
Courts trades:
741 (60.39%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
2.60 USD
Bénéfice moyen:
12.78 USD
Perte moyenne:
-15.17 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-126.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-560.35 USD (3)
Croissance mensuelle:
48.82%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.80 USD
Maximal:
630.86 USD (35.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.43% (619.86 USD)
Par fonds propres:
0.70% (24.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 980
BTCUSD 190
ETHUSD 36
USOIL 7
EURUSD 4
USDJPY 4
US30 3
GBPUSD 2
GBPJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 651
ETHUSD 37
USOIL -27
EURUSD -18
USDJPY 7
US30 -1
GBPUSD 7
GBPJPY -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 722K
BTCUSD 1.6M
ETHUSD 8.3K
USOIL -63
EURUSD -63
USDJPY 96
US30 77
GBPUSD 88
GBPJPY -67
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +299.10 USD
Pire transaction: -263 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +214.60 USD
Perte consécutive maximale: -126.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 887
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
1.07 × 362
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.99 × 127
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.28 × 317
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real28
4.17 × 6
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real
5.23 × 56
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
14 plus...
Aucun avis
2025.11.25 05:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 05:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 05:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.25 05:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 04:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 04:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.