트레이드:
1 806
이익 거래:
1 166 (64.56%)
손실 거래:
640 (35.44%)
최고의 거래:
299.10 USD
최악의 거래:
-263.45 USD
총 수익:
13 197.87 USD (6 707 273 pips)
총 손실:
-9 824.94 USD (3 613 520 pips)
연속 최대 이익:
20 (214.60 USD)
연속 최대 이익:
471.98 USD (10)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
14.67%
최대 입금량:
37.74%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
78
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
5.35
롱(주식매수):
741 (41.03%)
숏(주식차입매도):
1 065 (58.97%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
1.87 USD
평균 이익:
11.32 USD
평균 손실:
-15.35 USD
연속 최대 손실:
29 (-126.59 USD)
연속 최대 손실:
-560.35 USD (3)
월별 성장률:
-1.82%
연간 예측:
-22.08%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.80 USD
최대한의:
630.86 USD (35.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.43% (619.86 USD)
자본금별:
6.74% (185.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1449
|BTCUSD
|278
|ETHUSD
|37
|USOIL
|8
|US30
|7
|USTEC
|7
|EURUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|3
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|800
|ETHUSD
|45
|USOIL
|-53
|US30
|-1
|USTEC
|-1
|EURUSD
|-45
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|8
|EURJPY
|-13
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|-18
|NZDUSD
|-8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|850K
|BTCUSD
|2.2M
|ETHUSD
|10K
|USOIL
|-178
|US30
|149
|USTEC
|440
|EURUSD
|-316
|USDJPY
|198
|GBPUSD
|120
|EURJPY
|-167
|USDCAD
|81
|GBPJPY
|-67
|NZDUSD
|-50
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +299.10 USD
최악의 거래: -263 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +214.60 USD
연속 최대 손실: -126.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.52 × 993
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
FusionMarkets-Live
|1.23 × 79
|
Exness-MT5Real15
|1.46 × 416
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.79 × 165
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
AquaFunded-Server
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.26 × 319
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
417%
1
384
USD
USD
1.6K
USD
USD
18
2%
1 806
64%
15%
1.34
1.87
USD
USD
37%
1:200