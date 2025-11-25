SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ansar
Vahida Ansar Sayyad

Ansar

Vahida Ansar Sayyad
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
1 / 863 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 509%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 696
Gewinntrades:
1 096 (64.62%)
Verlusttrades:
600 (35.38%)
Bester Trade:
299.10 USD
Schlechtester Trade:
-263.45 USD
Bruttoprofit:
12 693.77 USD (6 446 295 pips)
Bruttoverlust:
-8 919.88 USD (3 334 846 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (214.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
471.98 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
15.73%
Max deposit load:
37.74%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
5.98
Long-Positionen:
700 (41.27%)
Short-Positionen:
996 (58.73%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-126.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-560.35 USD (3)
Wachstum pro Monat :
32.26%
Jahresprognose:
391.38%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.80 USD
Maximaler:
630.86 USD (35.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.43% (619.86 USD)
Kapital:
6.74% (185.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1353
BTCUSD 268
ETHUSD 37
USOIL 8
US30 7
USTEC 7
EURUSD 6
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3K
BTCUSD 844
ETHUSD 45
USOIL -53
US30 -1
USTEC -1
EURUSD -45
USDJPY 7
GBPUSD 7
EURJPY -13
GBPJPY -18
NZDUSD -8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 855K
BTCUSD 2.2M
ETHUSD 10K
USOIL -178
US30 149
USTEC 440
EURUSD -316
USDJPY 96
GBPUSD 88
EURJPY -167
GBPJPY -67
NZDUSD -50
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +299.10 USD
Schlechtester Trade: -263 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +214.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -126.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 892
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
FusionMarkets-Live
1.18 × 62
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.40 × 389
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.83 × 159
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
AquaFunded-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.27 × 318
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
noch 17 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 05:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 05:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 05:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.25 05:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 04:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 04:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ansar
30 USD pro Monat
509%
1
863
USD
2.6K
USD
17
2%
1 696
64%
16%
1.42
2.23
USD
37%
1:200
