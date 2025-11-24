- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 247
Kârla kapanan işlemler:
1 029 (82.51%)
Zararla kapanan işlemler:
218 (17.48%)
En iyi işlem:
26.86 GBP
En kötü işlem:
-289.11 GBP
Brüt kâr:
1 417.43 GBP (97 125 pips)
Brüt zarar:
-1 502.38 GBP (59 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
104 (28.53 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
99.10 GBP (50)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.73%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
524 (42.02%)
Satış işlemleri:
723 (57.98%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.07 GBP
Ortalama kâr:
1.38 GBP
Ortalama zarar:
-6.89 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-53.97 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-289.11 GBP (1)
Aylık büyüme:
6.80%
Yıllık tahmin:
82.54%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
392.38 GBP
Maksimum:
493.25 GBP (249.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.98% (392.72 GBP)
Varlığa göre:
2.25% (11.20 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|412
|AUDUSD
|195
|NZDUSD
|132
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|86
|USDCHF
|55
|GBPJPY
|53
|CHFJPY
|43
|HK50
|39
|GBPAUD
|27
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|17
|EURAUD
|16
|XAUUSD
|12
|AUDCAD
|5
|US500
|4
|ETHUSD
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|184
|AUDUSD
|67
|NZDUSD
|123
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|-359
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|18
|HK50
|0
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|35
|EURAUD
|-27
|XAUUSD
|-49
|AUDCAD
|2
|US500
|1
|ETHUSD
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|26K
|AUDUSD
|9.6K
|NZDUSD
|3.1K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|9
|USDCHF
|-1.3K
|GBPJPY
|-375
|CHFJPY
|1.3K
|HK50
|-179
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCAD
|4.1K
|EURAUD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|225
|US500
|129
|ETHUSD
|-2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.86 GBP
En kötü işlem: -289 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.53 GBP
Maksimum ardışık zarar: -53.97 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
FXPIG-Server
|0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
Tradeview-Live
|0.88 × 8
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
Darwinex-Live
|0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
Low Low
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-48%
0
0
USD
USD
498
GBP
GBP
171
72%
1 247
82%
100%
0.94
-0.07
GBP
GBP
80%
1:500