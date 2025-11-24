SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Low Low
Chi Fung Lau

Low Low

Chi Fung Lau
0 inceleme
171 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -48%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 247
Kârla kapanan işlemler:
1 029 (82.51%)
Zararla kapanan işlemler:
218 (17.48%)
En iyi işlem:
26.86 GBP
En kötü işlem:
-289.11 GBP
Brüt kâr:
1 417.43 GBP (97 125 pips)
Brüt zarar:
-1 502.38 GBP (59 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
104 (28.53 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
99.10 GBP (50)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.73%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
524 (42.02%)
Satış işlemleri:
723 (57.98%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.07 GBP
Ortalama kâr:
1.38 GBP
Ortalama zarar:
-6.89 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-53.97 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-289.11 GBP (1)
Aylık büyüme:
6.80%
Yıllık tahmin:
82.54%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
392.38 GBP
Maksimum:
493.25 GBP (249.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.98% (392.72 GBP)
Varlığa göre:
2.25% (11.20 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 412
AUDUSD 195
NZDUSD 132
USDJPY 127
GBPUSD 86
USDCHF 55
GBPJPY 53
CHFJPY 43
HK50 39
GBPAUD 27
AUDNZD 23
USDCAD 17
EURAUD 16
XAUUSD 12
AUDCAD 5
US500 4
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 184
AUDUSD 67
NZDUSD 123
USDJPY -62
GBPUSD -359
USDCHF -66
GBPJPY -11
CHFJPY 18
HK50 0
GBPAUD 12
AUDNZD 23
USDCAD 35
EURAUD -27
XAUUSD -49
AUDCAD 2
US500 1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 26K
AUDUSD 9.6K
NZDUSD 3.1K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 9
USDCHF -1.3K
GBPJPY -375
CHFJPY 1.3K
HK50 -179
GBPAUD 1K
AUDNZD 3.1K
USDCAD 4.1K
EURAUD -4.8K
XAUUSD -4.1K
AUDCAD 225
US500 129
ETHUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.86 GBP
En kötü işlem: -289 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.53 GBP
Maksimum ardışık zarar: -53.97 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Darwinex-Live
0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
68 daha fazla...
Low Low
İnceleme yok
2025.11.24 06:41
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Low Low
Ayda 30 USD
-48%
0
0
USD
498
GBP
171
72%
1 247
82%
100%
0.94
-0.07
GBP
80%
1:500
