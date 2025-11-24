- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 266
盈利交易:
1 048 (82.78%)
亏损交易:
218 (17.22%)
最好交易:
26.86 GBP
最差交易:
-289.11 GBP
毛利:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
毛利亏损:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
最大连续赢利:
104 (28.53 GBP)
最大连续盈利:
99.10 GBP (50)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
74.90%
最大入金加载:
2.41%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.12
长期交易:
530 (41.86%)
短期交易:
736 (58.14%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.05 GBP
平均利润:
1.38 GBP
平均损失:
-6.89 GBP
最大连续失误:
7 (-53.97 GBP)
最大连续亏损:
-289.11 GBP (1)
每月增长:
5.79%
年度预测:
70.31%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
392.38 GBP
最大值:
493.25 GBP (249.28%)
相对跌幅:
结余:
79.98% (392.72 GBP)
净值:
2.40% (11.93 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|422
|AUDUSD
|198
|NZDUSD
|132
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|88
|USDCHF
|55
|GBPJPY
|53
|CHFJPY
|43
|HK50
|39
|GBPAUD
|27
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|21
|EURAUD
|16
|XAUUSD
|12
|AUDCAD
|5
|US500
|4
|ETHUSD
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|202
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|123
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|-355
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|18
|HK50
|0
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|39
|EURAUD
|-27
|XAUUSD
|-49
|AUDCAD
|2
|US500
|1
|ETHUSD
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|28K
|AUDUSD
|10K
|NZDUSD
|3.1K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|519
|USDCHF
|-1.3K
|GBPJPY
|-375
|CHFJPY
|1.3K
|HK50
|-179
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCAD
|4.8K
|EURAUD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|225
|US500
|129
|ETHUSD
|-2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.86 GBP
最差交易: -289 GBP
最大连续赢利: 50
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +28.53 GBP
最大连续亏损: -53.97 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
FXPIG-Server
|0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
Tradeview-Live
|0.88 × 8
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
Darwinex-Live
|0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
Low Low
