Chi Fung Lau

Low Low

Chi Fung Lau
175
增长自 2022 -45%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 266
盈利交易:
1 048 (82.78%)
亏损交易:
218 (17.22%)
最好交易:
26.86 GBP
最差交易:
-289.11 GBP
毛利:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
毛利亏损:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
最大连续赢利:
104 (28.53 GBP)
最大连续盈利:
99.10 GBP (50)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
74.90%
最大入金加载:
2.41%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.12
长期交易:
530 (41.86%)
短期交易:
736 (58.14%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.05 GBP
平均利润:
1.38 GBP
平均损失:
-6.89 GBP
最大连续失误:
7 (-53.97 GBP)
最大连续亏损:
-289.11 GBP (1)
每月增长:
5.79%
年度预测:
70.31%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
392.38 GBP
最大值:
493.25 GBP (249.28%)
相对跌幅:
结余:
79.98% (392.72 GBP)
净值:
2.40% (11.93 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 422
AUDUSD 198
NZDUSD 132
USDJPY 127
GBPUSD 88
USDCHF 55
GBPJPY 53
CHFJPY 43
HK50 39
GBPAUD 27
AUDNZD 23
USDCAD 21
EURAUD 16
XAUUSD 12
AUDCAD 5
US500 4
ETHUSD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 202
AUDUSD 76
NZDUSD 123
USDJPY -62
GBPUSD -355
USDCHF -66
GBPJPY -11
CHFJPY 18
HK50 0
GBPAUD 12
AUDNZD 23
USDCAD 39
EURAUD -27
XAUUSD -49
AUDCAD 2
US500 1
ETHUSD 0
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 28K
AUDUSD 10K
NZDUSD 3.1K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 519
USDCHF -1.3K
GBPJPY -375
CHFJPY 1.3K
HK50 -179
GBPAUD 1K
AUDNZD 3.1K
USDCAD 4.8K
EURAUD -4.8K
XAUUSD -4.1K
AUDCAD 225
US500 129
ETHUSD -2.5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.86 GBP
最差交易: -289 GBP
最大连续赢利: 50
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +28.53 GBP
最大连续亏损: -53.97 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Darwinex-Live
0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Low Low
没有评论
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 06:41
A large drawdown may occur on the account again
