СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Low Low
Chi Fung Lau

Low Low

Chi Fung Lau
0 отзывов
175 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 -45%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 266
Прибыльных трейдов:
1 048 (82.78%)
Убыточных трейдов:
218 (17.22%)
Лучший трейд:
26.86 GBP
Худший трейд:
-289.11 GBP
Общая прибыль:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
Общий убыток:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
104 (28.53 GBP)
Макс. прибыль в серии:
99.10 GBP (50)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
74.90%
Макс. загрузка депозита:
2.41%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
530 (41.86%)
Коротких трейдов:
736 (58.14%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.05 GBP
Средняя прибыль:
1.38 GBP
Средний убыток:
-6.89 GBP
Макс. серия проигрышей:
7 (-53.97 GBP)
Макс. убыток в серии:
-289.11 GBP (1)
Прирост в месяц:
5.79%
Годовой прогноз:
70.31%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
392.38 GBP
Максимальная:
493.25 GBP (249.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.98% (392.72 GBP)
По эквити:
2.40% (11.93 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 422
AUDUSD 198
NZDUSD 132
USDJPY 127
GBPUSD 88
USDCHF 55
GBPJPY 53
CHFJPY 43
HK50 39
GBPAUD 27
AUDNZD 23
USDCAD 21
EURAUD 16
XAUUSD 12
AUDCAD 5
US500 4
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 202
AUDUSD 76
NZDUSD 123
USDJPY -62
GBPUSD -355
USDCHF -66
GBPJPY -11
CHFJPY 18
HK50 0
GBPAUD 12
AUDNZD 23
USDCAD 39
EURAUD -27
XAUUSD -49
AUDCAD 2
US500 1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 28K
AUDUSD 10K
NZDUSD 3.1K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 519
USDCHF -1.3K
GBPJPY -375
CHFJPY 1.3K
HK50 -179
GBPAUD 1K
AUDNZD 3.1K
USDCAD 4.8K
EURAUD -4.8K
XAUUSD -4.1K
AUDCAD 225
US500 129
ETHUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.86 GBP
Худший трейд: -289 GBP
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +28.53 GBP
Макс. убыток в серии: -53.97 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Darwinex-Live
0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
еще 69...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Low Low
Нет отзывов
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 06:41
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Low Low
30 USD в месяц
-45%
0
0
USD
525
GBP
175
72%
1 266
82%
75%
0.96
-0.05
GBP
80%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.