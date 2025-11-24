- Прирост
Всего трейдов:
1 266
Прибыльных трейдов:
1 048 (82.78%)
Убыточных трейдов:
218 (17.22%)
Лучший трейд:
26.86 GBP
Худший трейд:
-289.11 GBP
Общая прибыль:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
Общий убыток:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
104 (28.53 GBP)
Макс. прибыль в серии:
99.10 GBP (50)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
74.90%
Макс. загрузка депозита:
2.41%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
530 (41.86%)
Коротких трейдов:
736 (58.14%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.05 GBP
Средняя прибыль:
1.38 GBP
Средний убыток:
-6.89 GBP
Макс. серия проигрышей:
7 (-53.97 GBP)
Макс. убыток в серии:
-289.11 GBP (1)
Прирост в месяц:
5.79%
Годовой прогноз:
70.31%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
392.38 GBP
Максимальная:
493.25 GBP (249.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.98% (392.72 GBP)
По эквити:
2.40% (11.93 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|422
|AUDUSD
|198
|NZDUSD
|132
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|88
|USDCHF
|55
|GBPJPY
|53
|CHFJPY
|43
|HK50
|39
|GBPAUD
|27
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|21
|EURAUD
|16
|XAUUSD
|12
|AUDCAD
|5
|US500
|4
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|202
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|123
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|-355
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|18
|HK50
|0
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|39
|EURAUD
|-27
|XAUUSD
|-49
|AUDCAD
|2
|US500
|1
|ETHUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|28K
|AUDUSD
|10K
|NZDUSD
|3.1K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|519
|USDCHF
|-1.3K
|GBPJPY
|-375
|CHFJPY
|1.3K
|HK50
|-179
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCAD
|4.8K
|EURAUD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|225
|US500
|129
|ETHUSD
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.86 GBP
Худший трейд: -289 GBP
Макс. серия выигрышей: 50
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +28.53 GBP
Макс. убыток в серии: -53.97 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Darwinex-Live
|0.98 × 114
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
