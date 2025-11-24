SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Low Low
Chi Fung Lau

Low Low

Chi Fung Lau
0 recensioni
171 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -48%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 247
Profit Trade:
1 029 (82.51%)
Loss Trade:
218 (17.48%)
Best Trade:
26.86 GBP
Worst Trade:
-289.11 GBP
Profitto lordo:
1 417.43 GBP (97 125 pips)
Perdita lorda:
-1 502.38 GBP (59 643 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (28.53 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
99.10 GBP (50)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
524 (42.02%)
Short Trade:
723 (57.98%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.07 GBP
Profitto medio:
1.38 GBP
Perdita media:
-6.89 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-53.97 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-289.11 GBP (1)
Crescita mensile:
6.80%
Previsione annuale:
82.54%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
392.38 GBP
Massimale:
493.25 GBP (249.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.98% (392.72 GBP)
Per equità:
2.17% (10.82 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 412
AUDUSD 195
NZDUSD 132
USDJPY 127
GBPUSD 86
USDCHF 55
GBPJPY 53
CHFJPY 43
HK50 39
GBPAUD 27
AUDNZD 23
USDCAD 17
EURAUD 16
XAUUSD 12
AUDCAD 5
US500 4
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 184
AUDUSD 67
NZDUSD 123
USDJPY -62
GBPUSD -359
USDCHF -66
GBPJPY -11
CHFJPY 18
HK50 0
GBPAUD 12
AUDNZD 23
USDCAD 35
EURAUD -27
XAUUSD -49
AUDCAD 2
US500 1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 26K
AUDUSD 9.6K
NZDUSD 3.1K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 9
USDCHF -1.3K
GBPJPY -375
CHFJPY 1.3K
HK50 -179
GBPAUD 1K
AUDNZD 3.1K
USDCAD 4.1K
EURAUD -4.8K
XAUUSD -4.1K
AUDCAD 225
US500 129
ETHUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.86 GBP
Worst Trade: -289 GBP
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.53 GBP
Massima perdita consecutiva: -53.97 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Darwinex-Live
0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
68 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Low Low
Non ci sono recensioni
2025.11.24 06:41
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Low Low
30USD al mese
-48%
0
0
USD
498
GBP
171
72%
1 247
82%
100%
0.94
-0.07
GBP
80%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.