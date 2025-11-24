- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 247
Profit Trade:
1 029 (82.51%)
Loss Trade:
218 (17.48%)
Best Trade:
26.86 GBP
Worst Trade:
-289.11 GBP
Profitto lordo:
1 417.43 GBP (97 125 pips)
Perdita lorda:
-1 502.38 GBP (59 643 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (28.53 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
99.10 GBP (50)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
524 (42.02%)
Short Trade:
723 (57.98%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.07 GBP
Profitto medio:
1.38 GBP
Perdita media:
-6.89 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-53.97 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-289.11 GBP (1)
Crescita mensile:
6.80%
Previsione annuale:
82.54%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
392.38 GBP
Massimale:
493.25 GBP (249.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.98% (392.72 GBP)
Per equità:
2.17% (10.82 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|412
|AUDUSD
|195
|NZDUSD
|132
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|86
|USDCHF
|55
|GBPJPY
|53
|CHFJPY
|43
|HK50
|39
|GBPAUD
|27
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|17
|EURAUD
|16
|XAUUSD
|12
|AUDCAD
|5
|US500
|4
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|184
|AUDUSD
|67
|NZDUSD
|123
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|-359
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|18
|HK50
|0
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|35
|EURAUD
|-27
|XAUUSD
|-49
|AUDCAD
|2
|US500
|1
|ETHUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|26K
|AUDUSD
|9.6K
|NZDUSD
|3.1K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|9
|USDCHF
|-1.3K
|GBPJPY
|-375
|CHFJPY
|1.3K
|HK50
|-179
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCAD
|4.1K
|EURAUD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|225
|US500
|129
|ETHUSD
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.86 GBP
Worst Trade: -289 GBP
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.53 GBP
Massima perdita consecutiva: -53.97 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Darwinex-Live
|0.98 × 114
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
