Total de Trades:
1 266
Transacciones Rentables:
1 048 (82.78%)
Transacciones Irrentables:
218 (17.22%)
Mejor transacción:
26.86 GBP
Peor transacción:
-289.11 GBP
Beneficio Bruto:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
104 (28.53 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
99.10 GBP (50)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
74.90%
Carga máxima del depósito:
2.41%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
530 (41.86%)
Transacciones Cortas:
736 (58.14%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.05 GBP
Beneficio medio:
1.38 GBP
Pérdidas medias:
-6.89 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-53.97 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-289.11 GBP (1)
Crecimiento al mes:
5.79%
Pronóstico anual:
70.31%
Trading algorítmico:
72%
Reducción de balance:
Absoluto:
392.38 GBP
Máxima:
493.25 GBP (249.28%)
Reducción relativa:
De balance:
79.98% (392.72 GBP)
De fondos:
2.40% (11.93 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|422
|AUDUSD
|198
|NZDUSD
|132
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|88
|USDCHF
|55
|GBPJPY
|53
|CHFJPY
|43
|HK50
|39
|GBPAUD
|27
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|21
|EURAUD
|16
|XAUUSD
|12
|AUDCAD
|5
|US500
|4
|ETHUSD
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|202
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|123
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|-355
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|18
|HK50
|0
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|39
|EURAUD
|-27
|XAUUSD
|-49
|AUDCAD
|2
|US500
|1
|ETHUSD
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|28K
|AUDUSD
|10K
|NZDUSD
|3.1K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|519
|USDCHF
|-1.3K
|GBPJPY
|-375
|CHFJPY
|1.3K
|HK50
|-179
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCAD
|4.8K
|EURAUD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|225
|US500
|129
|ETHUSD
|-2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Mejor transacción: +26.86 GBP
Peor transacción: -289 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 50
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +28.53 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -53.97 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
FXPIG-Server
|0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
Tradeview-Live
|0.88 × 8
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
Darwinex-Live
|0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
Low Low
