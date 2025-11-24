SeñalesSecciones
Chi Fung Lau

Low Low

Chi Fung Lau
0 comentarios
175 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 -45%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 266
Transacciones Rentables:
1 048 (82.78%)
Transacciones Irrentables:
218 (17.22%)
Mejor transacción:
26.86 GBP
Peor transacción:
-289.11 GBP
Beneficio Bruto:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
104 (28.53 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
99.10 GBP (50)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
74.90%
Carga máxima del depósito:
2.41%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
530 (41.86%)
Transacciones Cortas:
736 (58.14%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.05 GBP
Beneficio medio:
1.38 GBP
Pérdidas medias:
-6.89 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-53.97 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-289.11 GBP (1)
Crecimiento al mes:
5.79%
Pronóstico anual:
70.31%
Trading algorítmico:
72%
Reducción de balance:
Absoluto:
392.38 GBP
Máxima:
493.25 GBP (249.28%)
Reducción relativa:
De balance:
79.98% (392.72 GBP)
De fondos:
2.40% (11.93 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 422
AUDUSD 198
NZDUSD 132
USDJPY 127
GBPUSD 88
USDCHF 55
GBPJPY 53
CHFJPY 43
HK50 39
GBPAUD 27
AUDNZD 23
USDCAD 21
EURAUD 16
XAUUSD 12
AUDCAD 5
US500 4
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 202
AUDUSD 76
NZDUSD 123
USDJPY -62
GBPUSD -355
USDCHF -66
GBPJPY -11
CHFJPY 18
HK50 0
GBPAUD 12
AUDNZD 23
USDCAD 39
EURAUD -27
XAUUSD -49
AUDCAD 2
US500 1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 28K
AUDUSD 10K
NZDUSD 3.1K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 519
USDCHF -1.3K
GBPJPY -375
CHFJPY 1.3K
HK50 -179
GBPAUD 1K
AUDNZD 3.1K
USDCAD 4.8K
EURAUD -4.8K
XAUUSD -4.1K
AUDCAD 225
US500 129
ETHUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.86 GBP
Peor transacción: -289 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 50
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +28.53 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -53.97 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Darwinex-Live
0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
otros 69...
Low Low
No hay comentarios
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 06:41
A large drawdown may occur on the account again
