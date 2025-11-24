- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 266
利益トレード:
1 048 (82.78%)
損失トレード:
218 (17.22%)
ベストトレード:
26.86 GBP
最悪のトレード:
-289.11 GBP
総利益:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
総損失:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
最大連続の勝ち:
104 (28.53 GBP)
最大連続利益:
99.10 GBP (50)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
74.90%
最大入金額:
2.41%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
530 (41.86%)
短いトレード:
736 (58.14%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.05 GBP
平均利益:
1.38 GBP
平均損失:
-6.89 GBP
最大連続の負け:
7 (-53.97 GBP)
最大連続損失:
-289.11 GBP (1)
月間成長:
5.79%
年間予想:
70.31%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
392.38 GBP
最大の:
493.25 GBP (249.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.98% (392.72 GBP)
エクイティによる:
2.40% (11.93 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|422
|AUDUSD
|198
|NZDUSD
|132
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|88
|USDCHF
|55
|GBPJPY
|53
|CHFJPY
|43
|HK50
|39
|GBPAUD
|27
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|21
|EURAUD
|16
|XAUUSD
|12
|AUDCAD
|5
|US500
|4
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|202
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|123
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|-355
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|18
|HK50
|0
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|39
|EURAUD
|-27
|XAUUSD
|-49
|AUDCAD
|2
|US500
|1
|ETHUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|28K
|AUDUSD
|10K
|NZDUSD
|3.1K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|519
|USDCHF
|-1.3K
|GBPJPY
|-375
|CHFJPY
|1.3K
|HK50
|-179
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCAD
|4.8K
|EURAUD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|225
|US500
|129
|ETHUSD
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.86 GBP
最悪のトレード: -289 GBP
最大連続の勝ち: 50
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +28.53 GBP
最大連続損失: -53.97 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Darwinex-Live
|0.98 × 114
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
