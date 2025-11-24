シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Low Low
Chi Fung Lau

Low Low

Chi Fung Lau
レビュー0件
175週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 -45%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 266
利益トレード:
1 048 (82.78%)
損失トレード:
218 (17.22%)
ベストトレード:
26.86 GBP
最悪のトレード:
-289.11 GBP
総利益:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
総損失:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
最大連続の勝ち:
104 (28.53 GBP)
最大連続利益:
99.10 GBP (50)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
74.90%
最大入金額:
2.41%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
530 (41.86%)
短いトレード:
736 (58.14%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.05 GBP
平均利益:
1.38 GBP
平均損失:
-6.89 GBP
最大連続の負け:
7 (-53.97 GBP)
最大連続損失:
-289.11 GBP (1)
月間成長:
5.79%
年間予想:
70.31%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
392.38 GBP
最大の:
493.25 GBP (249.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.98% (392.72 GBP)
エクイティによる:
2.40% (11.93 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 422
AUDUSD 198
NZDUSD 132
USDJPY 127
GBPUSD 88
USDCHF 55
GBPJPY 53
CHFJPY 43
HK50 39
GBPAUD 27
AUDNZD 23
USDCAD 21
EURAUD 16
XAUUSD 12
AUDCAD 5
US500 4
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 202
AUDUSD 76
NZDUSD 123
USDJPY -62
GBPUSD -355
USDCHF -66
GBPJPY -11
CHFJPY 18
HK50 0
GBPAUD 12
AUDNZD 23
USDCAD 39
EURAUD -27
XAUUSD -49
AUDCAD 2
US500 1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 28K
AUDUSD 10K
NZDUSD 3.1K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 519
USDCHF -1.3K
GBPJPY -375
CHFJPY 1.3K
HK50 -179
GBPAUD 1K
AUDNZD 3.1K
USDCAD 4.8K
EURAUD -4.8K
XAUUSD -4.1K
AUDCAD 225
US500 129
ETHUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +26.86 GBP
最悪のトレード: -289 GBP
最大連続の勝ち: 50
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +28.53 GBP
最大連続損失: -53.97 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Darwinex-Live
0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
69 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Low Low
レビューなし
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 06:41
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Low Low
30 USD/月
-45%
0
0
USD
525
GBP
175
72%
1 266
82%
75%
0.96
-0.05
GBP
80%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください