Chi Fung Lau

Low Low

Chi Fung Lau
0 comentários
175 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 -45%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 266
Negociações com lucro:
1 048 (82.78%)
Negociações com perda:
218 (17.22%)
Melhor negociação:
26.86 GBP
Pior negociação:
-289.11 GBP
Lucro bruto:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
Perda bruta:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
104 (28.53 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
99.10 GBP (50)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
74.90%
Depósito máximo carregado:
2.41%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
530 (41.86%)
Negociações curtas:
736 (58.14%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.05 GBP
Lucro médio:
1.38 GBP
Perda média:
-6.89 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-53.97 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-289.11 GBP (1)
Crescimento mensal:
5.79%
Previsão anual:
70.31%
Algotrading:
72%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
392.38 GBP
Máximo:
493.25 GBP (249.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.98% (392.72 GBP)
Pelo Capital Líquido:
2.40% (11.93 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 422
AUDUSD 198
NZDUSD 132
USDJPY 127
GBPUSD 88
USDCHF 55
GBPJPY 53
CHFJPY 43
HK50 39
GBPAUD 27
AUDNZD 23
USDCAD 21
EURAUD 16
XAUUSD 12
AUDCAD 5
US500 4
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 202
AUDUSD 76
NZDUSD 123
USDJPY -62
GBPUSD -355
USDCHF -66
GBPJPY -11
CHFJPY 18
HK50 0
GBPAUD 12
AUDNZD 23
USDCAD 39
EURAUD -27
XAUUSD -49
AUDCAD 2
US500 1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 28K
AUDUSD 10K
NZDUSD 3.1K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 519
USDCHF -1.3K
GBPJPY -375
CHFJPY 1.3K
HK50 -179
GBPAUD 1K
AUDNZD 3.1K
USDCAD 4.8K
EURAUD -4.8K
XAUUSD -4.1K
AUDCAD 225
US500 129
ETHUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.86 GBP
Pior negociação: -289 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 50
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +28.53 GBP
Máxima perda consecutiva: -53.97 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Darwinex-Live
0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
69 mais ...
Low Low
Sem comentários
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 06:41
A large drawdown may occur on the account again
