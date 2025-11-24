- Crescimento
- Rebaixamento
Negociações:
1 266
Negociações com lucro:
1 048 (82.78%)
Negociações com perda:
218 (17.22%)
Melhor negociação:
26.86 GBP
Pior negociação:
-289.11 GBP
Lucro bruto:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
Perda bruta:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
104 (28.53 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
99.10 GBP (50)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
74.90%
Depósito máximo carregado:
2.41%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
530 (41.86%)
Negociações curtas:
736 (58.14%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.05 GBP
Lucro médio:
1.38 GBP
Perda média:
-6.89 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-53.97 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-289.11 GBP (1)
Crescimento mensal:
5.79%
Previsão anual:
70.31%
Algotrading:
72%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
392.38 GBP
Máximo:
493.25 GBP (249.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.98% (392.72 GBP)
Pelo Capital Líquido:
2.40% (11.93 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|422
|AUDUSD
|198
|NZDUSD
|132
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|88
|USDCHF
|55
|GBPJPY
|53
|CHFJPY
|43
|HK50
|39
|GBPAUD
|27
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|21
|EURAUD
|16
|XAUUSD
|12
|AUDCAD
|5
|US500
|4
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|202
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|123
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|-355
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|18
|HK50
|0
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|39
|EURAUD
|-27
|XAUUSD
|-49
|AUDCAD
|2
|US500
|1
|ETHUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|28K
|AUDUSD
|10K
|NZDUSD
|3.1K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|519
|USDCHF
|-1.3K
|GBPJPY
|-375
|CHFJPY
|1.3K
|HK50
|-179
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCAD
|4.8K
|EURAUD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|225
|US500
|129
|ETHUSD
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.86 GBP
Pior negociação: -289 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 50
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +28.53 GBP
Máxima perda consecutiva: -53.97 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Darwinex-Live
|0.98 × 114
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
