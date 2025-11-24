- 자본
- 축소
트레이드:
1 266
이익 거래:
1 048 (82.78%)
손실 거래:
218 (17.22%)
최고의 거래:
26.86 GBP
최악의 거래:
-289.11 GBP
총 수익:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
총 손실:
-1 502.74 GBP (59 643 pips)
연속 최대 이익:
104 (28.53 GBP)
연속 최대 이익:
99.10 GBP (50)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
48.15%
최대 입금량:
2.41%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.12
롱(주식매수):
530 (41.86%)
숏(주식차입매도):
736 (58.14%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.05 GBP
평균 이익:
1.38 GBP
평균 손실:
-6.89 GBP
연속 최대 손실:
7 (-53.97 GBP)
연속 최대 손실:
-289.11 GBP (1)
월별 성장률:
3.94%
연간 예측:
47.84%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
392.38 GBP
최대한의:
493.25 GBP (249.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.98% (392.72 GBP)
자본금별:
2.40% (11.93 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|422
|AUDUSD
|198
|NZDUSD
|132
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|88
|USDCHF
|55
|GBPJPY
|53
|CHFJPY
|43
|HK50
|39
|GBPAUD
|27
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|21
|EURAUD
|16
|XAUUSD
|12
|AUDCAD
|5
|US500
|4
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|202
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|123
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|-355
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|18
|HK50
|0
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|39
|EURAUD
|-27
|XAUUSD
|-49
|AUDCAD
|2
|US500
|1
|ETHUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|28K
|AUDUSD
|10K
|NZDUSD
|3.1K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|519
|USDCHF
|-1.3K
|GBPJPY
|-375
|CHFJPY
|1.3K
|HK50
|-179
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCAD
|4.8K
|EURAUD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|225
|US500
|129
|ETHUSD
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.86 GBP
최악의 거래: -289 GBP
연속 최대 이익: 50
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +28.53 GBP
연속 최대 손실: -53.97 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Darwinex-Live
|0.98 × 114
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
