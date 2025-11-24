시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Low Low
Chi Fung Lau

Low Low

Chi Fung Lau
0 리뷰
175
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 -45%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 266
이익 거래:
1 048 (82.78%)
손실 거래:
218 (17.22%)
최고의 거래:
26.86 GBP
최악의 거래:
-289.11 GBP
총 수익:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
총 손실:
-1 502.74 GBP (59 643 pips)
연속 최대 이익:
104 (28.53 GBP)
연속 최대 이익:
99.10 GBP (50)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
48.15%
최대 입금량:
2.41%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.12
롱(주식매수):
530 (41.86%)
숏(주식차입매도):
736 (58.14%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.05 GBP
평균 이익:
1.38 GBP
평균 손실:
-6.89 GBP
연속 최대 손실:
7 (-53.97 GBP)
연속 최대 손실:
-289.11 GBP (1)
월별 성장률:
3.94%
연간 예측:
47.84%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
392.38 GBP
최대한의:
493.25 GBP (249.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.98% (392.72 GBP)
자본금별:
2.40% (11.93 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 422
AUDUSD 198
NZDUSD 132
USDJPY 127
GBPUSD 88
USDCHF 55
GBPJPY 53
CHFJPY 43
HK50 39
GBPAUD 27
AUDNZD 23
USDCAD 21
EURAUD 16
XAUUSD 12
AUDCAD 5
US500 4
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 202
AUDUSD 76
NZDUSD 123
USDJPY -62
GBPUSD -355
USDCHF -66
GBPJPY -11
CHFJPY 18
HK50 0
GBPAUD 12
AUDNZD 23
USDCAD 39
EURAUD -27
XAUUSD -49
AUDCAD 2
US500 1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 28K
AUDUSD 10K
NZDUSD 3.1K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 519
USDCHF -1.3K
GBPJPY -375
CHFJPY 1.3K
HK50 -179
GBPAUD 1K
AUDNZD 3.1K
USDCAD 4.8K
EURAUD -4.8K
XAUUSD -4.1K
AUDCAD 225
US500 129
ETHUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +26.86 GBP
최악의 거래: -289 GBP
연속 최대 이익: 50
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +28.53 GBP
연속 최대 손실: -53.97 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Darwinex-Live
0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
69 더...
Low Low
리뷰 없음
2026.01.07 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 06:41
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Low Low
월별 30 USD
-45%
0
0
USD
525
GBP
175
72%
1 266
82%
48%
0.96
-0.05
GBP
80%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.