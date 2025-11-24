SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Low Low
Chi Fung Lau

Low Low

Chi Fung Lau
0 Bewertungen
175 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 -45%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 266
Gewinntrades:
1 048 (82.78%)
Verlusttrades:
218 (17.22%)
Bester Trade:
26.86 GBP
Schlechtester Trade:
-289.11 GBP
Bruttoprofit:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
Bruttoverlust:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
104 (28.53 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
99.10 GBP (50)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
74.90%
Max deposit load:
2.41%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.12
Long-Positionen:
530 (41.86%)
Short-Positionen:
736 (58.14%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.05 GBP
Durchschnittlicher Profit:
1.38 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-6.89 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-53.97 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-289.11 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
5.79%
Jahresprognose:
70.31%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
392.38 GBP
Maximaler:
493.25 GBP (249.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.98% (392.72 GBP)
Kapital:
2.40% (11.93 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 422
AUDUSD 198
NZDUSD 132
USDJPY 127
GBPUSD 88
USDCHF 55
GBPJPY 53
CHFJPY 43
HK50 39
GBPAUD 27
AUDNZD 23
USDCAD 21
EURAUD 16
XAUUSD 12
AUDCAD 5
US500 4
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 202
AUDUSD 76
NZDUSD 123
USDJPY -62
GBPUSD -355
USDCHF -66
GBPJPY -11
CHFJPY 18
HK50 0
GBPAUD 12
AUDNZD 23
USDCAD 39
EURAUD -27
XAUUSD -49
AUDCAD 2
US500 1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 28K
AUDUSD 10K
NZDUSD 3.1K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 519
USDCHF -1.3K
GBPJPY -375
CHFJPY 1.3K
HK50 -179
GBPAUD 1K
AUDNZD 3.1K
USDCAD 4.8K
EURAUD -4.8K
XAUUSD -4.1K
AUDCAD 225
US500 129
ETHUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.86 GBP
Schlechtester Trade: -289 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 50
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.53 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.97 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Darwinex-Live
0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
noch 69 ...
Low Low
Keine Bewertungen
2025.12.28 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 06:41
A large drawdown may occur on the account again
