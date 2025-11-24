- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 266
Gewinntrades:
1 048 (82.78%)
Verlusttrades:
218 (17.22%)
Bester Trade:
26.86 GBP
Schlechtester Trade:
-289.11 GBP
Bruttoprofit:
1 445.22 GBP (101 405 pips)
Bruttoverlust:
-1 502.72 GBP (59 643 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
104 (28.53 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
99.10 GBP (50)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
74.90%
Max deposit load:
2.41%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.12
Long-Positionen:
530 (41.86%)
Short-Positionen:
736 (58.14%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.05 GBP
Durchschnittlicher Profit:
1.38 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-6.89 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-53.97 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-289.11 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
5.79%
Jahresprognose:
70.31%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
392.38 GBP
Maximaler:
493.25 GBP (249.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.98% (392.72 GBP)
Kapital:
2.40% (11.93 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|422
|AUDUSD
|198
|NZDUSD
|132
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|88
|USDCHF
|55
|GBPJPY
|53
|CHFJPY
|43
|HK50
|39
|GBPAUD
|27
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|21
|EURAUD
|16
|XAUUSD
|12
|AUDCAD
|5
|US500
|4
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|202
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|123
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|-355
|USDCHF
|-66
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|18
|HK50
|0
|GBPAUD
|12
|AUDNZD
|23
|USDCAD
|39
|EURAUD
|-27
|XAUUSD
|-49
|AUDCAD
|2
|US500
|1
|ETHUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|28K
|AUDUSD
|10K
|NZDUSD
|3.1K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|519
|USDCHF
|-1.3K
|GBPJPY
|-375
|CHFJPY
|1.3K
|HK50
|-179
|GBPAUD
|1K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCAD
|4.8K
|EURAUD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|225
|US500
|129
|ETHUSD
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +26.86 GBP
Schlechtester Trade: -289 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 50
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.53 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.97 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Darwinex-Live
|0.98 × 114
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
noch 69 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Low Low
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-45%
0
0
USD
USD
525
GBP
GBP
175
72%
1 266
82%
75%
0.96
-0.05
GBP
GBP
80%
1:500