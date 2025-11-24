SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Low Low
Chi Fung Lau

Low Low

Chi Fung Lau
0 avis
171 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -48%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 247
Bénéfice trades:
1 029 (82.51%)
Perte trades:
218 (17.48%)
Meilleure transaction:
26.86 GBP
Pire transaction:
-289.11 GBP
Bénéfice brut:
1 417.43 GBP (97 125 pips)
Perte brute:
-1 502.38 GBP (59 643 pips)
Gains consécutifs maximales:
104 (28.53 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
99.10 GBP (50)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.73%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
524 (42.02%)
Courts trades:
723 (57.98%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.07 GBP
Bénéfice moyen:
1.38 GBP
Perte moyenne:
-6.89 GBP
Pertes consécutives maximales:
7 (-53.97 GBP)
Perte consécutive maximale:
-289.11 GBP (1)
Croissance mensuelle:
6.80%
Prévision annuelle:
82.54%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
392.38 GBP
Maximal:
493.25 GBP (249.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.98% (392.72 GBP)
Par fonds propres:
2.25% (11.20 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 412
AUDUSD 195
NZDUSD 132
USDJPY 127
GBPUSD 86
USDCHF 55
GBPJPY 53
CHFJPY 43
HK50 39
GBPAUD 27
AUDNZD 23
USDCAD 17
EURAUD 16
XAUUSD 12
AUDCAD 5
US500 4
ETHUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 184
AUDUSD 67
NZDUSD 123
USDJPY -62
GBPUSD -359
USDCHF -66
GBPJPY -11
CHFJPY 18
HK50 0
GBPAUD 12
AUDNZD 23
USDCAD 35
EURAUD -27
XAUUSD -49
AUDCAD 2
US500 1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 26K
AUDUSD 9.6K
NZDUSD 3.1K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 9
USDCHF -1.3K
GBPJPY -375
CHFJPY 1.3K
HK50 -179
GBPAUD 1K
AUDNZD 3.1K
USDCAD 4.1K
EURAUD -4.8K
XAUUSD -4.1K
AUDCAD 225
US500 129
ETHUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.86 GBP
Pire transaction: -289 GBP
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +28.53 GBP
Perte consécutive maximale: -53.97 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.80 × 5
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Darwinex-Live
0.98 × 114
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
68 plus...
Low Low
Aucun avis
2025.11.24 06:41
A large drawdown may occur on the account again
