İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
0.35 USD
En kötü işlem:
-8.50 USD
Brüt kâr:
0.69 USD (89 pips)
Brüt zarar:
-19.38 USD (1 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.67 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.88
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
39 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (16.67%)
Satış işlemleri:
5 (83.33%)
Kâr faktörü:
0.04
Beklenen getiri:
-3.12 USD
Ortalama kâr:
0.23 USD
Ortalama zarar:
-6.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.88 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.71 USD
Maksimum:
18.71 USD (3.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-19
|AUDUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|AUDUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.35 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live08
|0.13 × 24
|
ICMarketsEU-Live17
|0.18 × 17
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live31
|0.34 × 58
|
ICMarketsSC-Live17
|0.40 × 5
|
ICMarketsEU-Live18
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.45 × 245
|
FusionMarkets-Demo
|0.52 × 66
İnceleme yok