Anesh Abdi Mohamed

Uppertradefx weekend

Anesh Abdi Mohamed
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
0.35 USD
En kötü işlem:
-8.50 USD
Brüt kâr:
0.69 USD (89 pips)
Brüt zarar:
-19.38 USD (1 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.67 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.88
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
39 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (16.67%)
Satış işlemleri:
5 (83.33%)
Kâr faktörü:
0.04
Beklenen getiri:
-3.12 USD
Ortalama kâr:
0.23 USD
Ortalama zarar:
-6.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.88 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.71 USD
Maksimum:
18.71 USD (3.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5
AUDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -19
AUDUSD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.5K
AUDUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.35 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooFintech-Live 5
0.00 × 1
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live08
0.13 × 24
ICMarketsEU-Live17
0.18 × 17
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live31
0.34 × 58
ICMarketsSC-Live17
0.40 × 5
ICMarketsEU-Live18
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.45 × 245
FusionMarkets-Demo
0.52 × 66
İnceleme yok
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
