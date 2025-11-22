- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
52 (78.78%)
亏损交易:
14 (21.21%)
最好交易:
2.48 USD
最差交易:
-8.50 USD
毛利:
17.36 USD (2 339 pips)
毛利亏损:
-24.15 USD (2 154 pips)
最大连续赢利:
19 (4.85 USD)
最大连续盈利:
5.87 USD (8)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
2.25%
最大入金加载:
6.59%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
36 (54.55%)
短期交易:
30 (45.45%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
0.33 USD
平均损失:
-1.73 USD
最大连续失误:
4 (-3.84 USD)
最大连续亏损:
-10.88 USD (2)
每月增长:
2.38%
年度预测:
28.93%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
18.71 USD
最大值:
18.71 USD (3.74%)
相对跌幅:
结余:
3.74% (18.71 USD)
净值:
4.11% (20.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|11
|GBPAUD
|8
|EURAUD
|8
|NZDUSD
|7
|EURGBP
|6
|XAUUSD
|5
|AUDUSD
|5
|GBPUSD
|5
|AUDCAD
|3
|EURNZD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|5
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|-19
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|-1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|-1
|USDCAD
|0
|GBPCAD
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|325
|GBPAUD
|399
|EURAUD
|516
|NZDUSD
|225
|EURGBP
|105
|XAUUSD
|-1.5K
|AUDUSD
|56
|GBPUSD
|239
|AUDCAD
|-62
|EURNZD
|195
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|56
|GBPCAD
|-156
|EURUSD
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.48 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.85 USD
最大连续亏损: -3.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 612
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.45 × 783
|
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 729
|
ICMarketsSC-Live08
|0.48 × 1323
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9562
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 3804
|
ICMarkets-Live15
|0.59 × 29
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.67 × 21
|
TickmillUK-Live03
|0.70 × 10
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 151
|
Tickmill-Live02
|0.76 × 173
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live20
|0.77 × 539
|
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 4278
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
512
USD
USD
13
95%
66
78%
2%
0.71
-0.10
USD
USD
4%
1:500