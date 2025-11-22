信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Uppertradefx weekend
Anesh Abdi Mohamed

Uppertradefx weekend

Anesh Abdi Mohamed
0条评论
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
66
盈利交易:
52 (78.78%)
亏损交易:
14 (21.21%)
最好交易:
2.48 USD
最差交易:
-8.50 USD
毛利:
17.36 USD (2 339 pips)
毛利亏损:
-24.15 USD (2 154 pips)
最大连续赢利:
19 (4.85 USD)
最大连续盈利:
5.87 USD (8)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
2.25%
最大入金加载:
6.59%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
36 (54.55%)
短期交易:
30 (45.45%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
0.33 USD
平均损失:
-1.73 USD
最大连续失误:
4 (-3.84 USD)
最大连续亏损:
-10.88 USD (2)
每月增长:
2.38%
年度预测:
28.93%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
18.71 USD
最大值:
18.71 USD (3.74%)
相对跌幅:
结余:
3.74% (18.71 USD)
净值:
4.11% (20.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 11
GBPAUD 8
EURAUD 8
NZDUSD 7
EURGBP 6
XAUUSD 5
AUDUSD 5
GBPUSD 5
AUDCAD 3
EURNZD 3
EURCAD 2
USDCAD 1
GBPCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 1
GBPAUD 2
EURAUD 5
NZDUSD 3
EURGBP 1
XAUUSD -19
AUDUSD 0
GBPUSD 2
AUDCAD -1
EURNZD 1
EURCAD -1
USDCAD 0
GBPCAD -1
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 325
GBPAUD 399
EURAUD 516
NZDUSD 225
EURGBP 105
XAUUSD -1.5K
AUDUSD 56
GBPUSD 239
AUDCAD -62
EURNZD 195
EURCAD -90
USDCAD 56
GBPCAD -156
EURUSD -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.48 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.85 USD
最大连续亏损: -3.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
E8Funding-Demo
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 612
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.45 × 783
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 729
ICMarketsSC-Live08
0.48 × 1323
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9562
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 3804
ICMarkets-Live15
0.59 × 29
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
TickmillUK-Live03
0.70 × 10
ICMarkets-Live22
0.75 × 151
Tickmill-Live02
0.76 × 173
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
0.77 × 539
FusionMarkets-Demo
0.79 × 4278
180 更多...
没有评论
2025.12.08 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 22:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 21:32
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 9.09% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 21:32
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.03% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
