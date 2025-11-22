Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooFintech-Live 5 0.00 × 1 ECMarkets-Live10 0.00 × 2 Exness-Real33 0.00 × 1 Ava-Real 5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 2 CapitalPointTrading-Live29 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.12 × 17 ICMarketsSC-Live08 0.13 × 24 ICMarketsEU-Live17 0.18 × 17 FPMarketsLLC-Live2 0.33 × 15 ICMarketsSC-Live31 0.34 × 58 ICMarketsSC-Live17 0.40 × 5 ICMarketsEU-Live18 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live32 0.45 × 245 FusionMarkets-Demo 0.52 × 66 108 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou