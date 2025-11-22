- Incremento
Total de Trades:
90
Transacciones Rentables:
75 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
15 (16.67%)
Mejor transacción:
2.73 USD
Peor transacción:
-8.50 USD
Beneficio Bruto:
27.41 USD (3 264 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.19 USD (2 156 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (15.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.40 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
2.25%
Carga máxima del depósito:
11.21%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
49
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
40 (44.44%)
Transacciones Cortas:
50 (55.56%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
0.37 USD
Pérdidas medias:
-1.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-3.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.88 USD (2)
Crecimiento al mes:
4.39%
Pronóstico anual:
53.22%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.71 USD
Máxima:
18.71 USD (3.74%)
Reducción relativa:
De balance:
3.74% (18.71 USD)
De fondos:
4.11% (20.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|17
|GBPAUD
|13
|EURAUD
|11
|NZDUSD
|9
|EURGBP
|8
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|6
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|6
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|2
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|0
|EURNZD
|3
|XAUUSD
|-19
|AUDCAD
|-1
|EURCAD
|-1
|USDCAD
|0
|GBPCAD
|-1
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|456
|GBPAUD
|618
|EURAUD
|669
|NZDUSD
|285
|EURGBP
|133
|GBPUSD
|357
|AUDUSD
|58
|EURNZD
|411
|XAUUSD
|-1.5K
|AUDCAD
|-62
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|56
|GBPCAD
|-156
|EURUSD
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 612
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.45 × 783
|
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 729
|
ICMarketsSC-Live08
|0.48 × 1323
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9562
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 3804
|
ICMarkets-Live15
|0.59 × 29
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.67 × 21
|
TickmillUK-Live03
|0.70 × 10
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 151
|
Tickmill-Live02
|0.76 × 173
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live20
|0.77 × 539
|
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 4278
