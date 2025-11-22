SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Uppertradefx weekend
Anesh Abdi Mohamed

Uppertradefx weekend

Anesh Abdi Mohamed
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
90
Transacciones Rentables:
75 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
15 (16.67%)
Mejor transacción:
2.73 USD
Peor transacción:
-8.50 USD
Beneficio Bruto:
27.41 USD (3 264 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.19 USD (2 156 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (15.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.40 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
2.25%
Carga máxima del depósito:
11.21%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
49
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
40 (44.44%)
Transacciones Cortas:
50 (55.56%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
0.37 USD
Pérdidas medias:
-1.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-3.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.88 USD (2)
Crecimiento al mes:
4.39%
Pronóstico anual:
53.22%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.71 USD
Máxima:
18.71 USD (3.74%)
Reducción relativa:
De balance:
3.74% (18.71 USD)
De fondos:
4.11% (20.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 17
GBPAUD 13
EURAUD 11
NZDUSD 9
EURGBP 8
GBPUSD 7
AUDUSD 6
EURNZD 6
XAUUSD 5
AUDCAD 3
EURCAD 2
USDCAD 1
GBPCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 2
GBPAUD 4
EURAUD 6
NZDUSD 4
EURGBP 2
GBPUSD 5
AUDUSD 0
EURNZD 3
XAUUSD -19
AUDCAD -1
EURCAD -1
USDCAD 0
GBPCAD -1
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD 456
GBPAUD 618
EURAUD 669
NZDUSD 285
EURGBP 133
GBPUSD 357
AUDUSD 58
EURNZD 411
XAUUSD -1.5K
AUDCAD -62
EURCAD -90
USDCAD 56
GBPCAD -156
EURUSD -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.73 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
E8Funding-Demo
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 612
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.45 × 783
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 729
ICMarketsSC-Live08
0.48 × 1323
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9562
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 3804
ICMarkets-Live15
0.59 × 29
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
TickmillUK-Live03
0.70 × 10
ICMarkets-Live22
0.75 × 151
Tickmill-Live02
0.76 × 173
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
0.77 × 539
FusionMarkets-Demo
0.79 × 4278
otros 180...
No hay comentarios
2025.12.08 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 22:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 21:32
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 9.09% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 21:32
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.03% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
Copiar

