시그널 / MetaTrader 4 / Uppertradefx weekend
Anesh Abdi Mohamed

Uppertradefx weekend

Anesh Abdi Mohamed
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 2%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
121
이익 거래:
98 (80.99%)
손실 거래:
23 (19.01%)
최고의 거래:
3.50 USD
최악의 거래:
-8.50 USD
총 수익:
44.43 USD (4 113 pips)
총 손실:
-34.71 USD (2 898 pips)
연속 최대 이익:
29 (15.40 USD)
연속 최대 이익:
15.40 USD (29)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
3.37%
최대 입금량:
28.93%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.52
롱(주식매수):
59 (48.76%)
숏(주식차입매도):
62 (51.24%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
0.45 USD
평균 손실:
-1.51 USD
연속 최대 손실:
4 (-3.84 USD)
연속 최대 손실:
-10.88 USD (2)
월별 성장률:
5.20%
연간 예측:
63.12%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.71 USD
최대한의:
18.71 USD (3.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.74% (18.71 USD)
자본금별:
10.66% (53.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDNZD 23
GBPAUD 19
EURAUD 17
EURGBP 12
NZDUSD 11
AUDUSD 9
EURNZD 9
GBPUSD 8
XAUUSD 5
AUDCAD 3
EURCAD 2
USDCAD 1
GBPCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDNZD -7
GBPAUD 7
EURAUD 6
EURGBP 5
NZDUSD 6
AUDUSD 2
EURNZD 4
GBPUSD 8
XAUUSD -19
AUDCAD -1
EURCAD -1
USDCAD 0
GBPCAD -1
EURUSD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDNZD -213
GBPAUD 847
EURAUD 792
EURGBP 213
NZDUSD 350
AUDUSD 141
EURNZD 546
GBPUSD 434
XAUUSD -1.5K
AUDCAD -62
EURCAD -90
USDCAD 56
GBPCAD -156
EURUSD -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3.50 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +15.40 USD
연속 최대 손실: -3.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 612
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 729
ICMarketsSC-Live08
0.48 × 1323
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9562
ICMarketsSC-Live11
0.54 × 3804
ICMarkets-Live15
0.59 × 29
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
TickmillUK-Live03
0.70 × 10
ICMarkets-Live22
0.75 × 151
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
0.77 × 539
ICMarketsSC-Live23
0.78 × 827
FusionMarkets-Demo
0.79 × 4278
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 15
188 더...
UpperTradeFX Weekend

Fully automated professional EA designed for stable, long-term growth with a smooth and controlled trading approach.

The system focuses on Forex pairs and operates exclusively during weekend market conditions, using carefully structured trade management.

Key Features
 • Fully automated Forex trading EA
 • Weekend-only trading strategy
 • Built-in stop loss on every position
 • Dynamic lot scaling based on equity growth
 • Smooth and steady growth approach
 • Low and controlled drawdown
 • Adaptive position management

Requirements
 • Minimum balance: $100
 • Reliable broker required - Tight spreads and fast execution recommended

     

For inquiries, contact me on Telegram: https://t.me/UpperTradeFX

More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx


리뷰 없음
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 22:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.30 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 21:32
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 9.09% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 21:32
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.03% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 04:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 04:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Uppertradefx weekend
월별 30 USD
2%
0
0
USD
509
USD
15
97%
121
80%
3%
1.28
0.08
USD
11%
1:500
