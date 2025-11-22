- 자본
- 축소
트레이드:
121
이익 거래:
98 (80.99%)
손실 거래:
23 (19.01%)
최고의 거래:
3.50 USD
최악의 거래:
-8.50 USD
총 수익:
44.43 USD (4 113 pips)
총 손실:
-34.71 USD (2 898 pips)
연속 최대 이익:
29 (15.40 USD)
연속 최대 이익:
15.40 USD (29)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
3.37%
최대 입금량:
28.93%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.52
롱(주식매수):
59 (48.76%)
숏(주식차입매도):
62 (51.24%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
0.45 USD
평균 손실:
-1.51 USD
연속 최대 손실:
4 (-3.84 USD)
연속 최대 손실:
-10.88 USD (2)
월별 성장률:
5.20%
연간 예측:
63.12%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.71 USD
최대한의:
18.71 USD (3.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.74% (18.71 USD)
자본금별:
10.66% (53.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|23
|GBPAUD
|19
|EURAUD
|17
|EURGBP
|12
|NZDUSD
|11
|AUDUSD
|9
|EURNZD
|9
|GBPUSD
|8
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|EURUSD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|-7
|GBPAUD
|7
|EURAUD
|6
|EURGBP
|5
|NZDUSD
|6
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|8
|XAUUSD
|-19
|AUDCAD
|-1
|EURCAD
|-1
|USDCAD
|0
|GBPCAD
|-1
|EURUSD
|-1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|-213
|GBPAUD
|847
|EURAUD
|792
|EURGBP
|213
|NZDUSD
|350
|AUDUSD
|141
|EURNZD
|546
|GBPUSD
|434
|XAUUSD
|-1.5K
|AUDCAD
|-62
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|56
|GBPCAD
|-156
|EURUSD
|-66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.50 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +15.40 USD
연속 최대 손실: -3.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 612
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 729
ICMarketsSC-Live08
|0.48 × 1323
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9562
ICMarketsSC-Live11
|0.54 × 3804
ICMarkets-Live15
|0.59 × 29
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 10
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
Exness-Real17
|0.67 × 21
TickmillUK-Live03
|0.70 × 10
ICMarkets-Live22
|0.75 × 151
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
|0.77 × 539
ICMarketsSC-Live23
|0.78 × 827
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 4278
ICMarketsSC-Live15
|0.80 × 15
UpperTradeFX Weekend
Fully automated professional EA designed for stable, long-term growth with a smooth and controlled trading approach.
The system focuses on Forex pairs and operates exclusively during weekend market conditions, using carefully structured trade management.
Key Features
• Fully automated Forex trading EA
• Weekend-only trading strategy
• Built-in stop loss on every position
• Dynamic lot scaling based on equity growth
• Smooth and steady growth approach
• Low and controlled drawdown
• Adaptive position management
Requirements
• Minimum balance: $100
• Reliable broker required - Tight spreads and fast execution recommended
For inquiries, contact me on Telegram: https://t.me/UpperTradeFX
More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx
